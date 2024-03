Nuovo stadio Napoli, ancora viva la pista Afragola: rivelazione a sorpresa

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis circa l’ipotetico nuovo stadio del Napoli a Bagnoli ha scatenato le reazioni di diverse autorità. Torna in auge la pista Afragola, con la rivelazione a sorpresa.

Si è accesso nel corso di questi giorni il dibattito circa il futuro del Napoli, con le due ipotesi sul banco, ossia il restyling del Maradona e la costruzione di un nuovo impianto sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già specificato come la sua posizione sia quella di investire per la realizzazione di un nuovo stadio.

Nella giornata di ieri si è parlato di Bagnoli come zona per la possibile nascita del nuovo stadio del Napoli. Oggi però è arrivata la rivelazione a sorpresa inerente la pista che porta al Comune di Afragola.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affermato ieri pomeriggio l’idea di voler costruire il nuovo stadio del club a Bagnoli. La sua posizione è stata poi criticata dal sindaco Manfredi, che a sua volta è stato replicato dall’avvocato del patron azzurro. Il presidente azzurro resta quindi fermo sulla sua posizione di costruire uno stadio altrove il presidente azzurro, declinando la proposta di restaurare il Diego Armando Maradona. A sorpresa prova ad inserirsi il Comune di Afragola, con il sindaco Antonio Pennone che ha parlato a Radio Crc:

“De Laurentiis e la scelta Bagnoli? È un discorso in itinere e il presidente con la sua saggezza sta valutando una serie di opzioni. Un mese fa mi ha contattato e mi prospettava la possibilità di valutare Afragola come centro sportivo del Napoli, poi si è aggiunto il piano relativo allo stadio. Il discorso non è ancora chiuso. Noi siamo pronti e disponibili. Qualche settimana fa ho avuto l’ultimo contatto con dei collaboratori di De Laurentiis che volevano verificare la disponibilità del Comune. Afragola è ben collegata e nei prossimi mesi lo sarà ancora di più, dal punto di vista della localizzazione credo che sia la migliore scelta possibile. Al di là del confronto con Bagnoli, Afragola non teme confronti e anche De Laurentiis ne è consapevole. A me interessa che la situazione individuata sia quella migliore e che possa garantire un grande futuro al nostro Napoli”.