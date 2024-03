Calzona in conferenza: “Problemi difensivi, c’è delusione. Osimhen? C’è un motivo se è sottotono”

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel corso della conferenza stampa post gara.

Il Napoli non va oltre l’uno ad uno con il Torino. Una squadra sfortunata quella di Francesco Calzona, meritatamente avanti con l’ennesima perla di Kvaratskhelia, ma ripreso immediatamente con la solita sfortunata rete della stagione.

Il pari targato Sanabria, che non segnava proprio dall’andata, arrivato a seguito di una carambola nell’area piccola e di una rovesciata che per coordinazione e velocità di esecuzione resta oggettivamente una grande giocata, realizzata pur sempre da un bomber che da due mesi era sul banco degli imputati in casa granata. Insomma, una stagione anche sfortunata per i campioni d’Italia.

Napoli – Torino: la conferenza stampa di Calzona

Prende parola Calzona, che in conferenza stampa ha analizzato il pari con il Torino, prima domanda relativa al mancato impiego di Simeone sull’uno a uno:

“Non volevo intasare l’area, avremmo avuto due giocatori su cui buttare palle in mezzo, questa squadra ha caratteristiche diverse. Sono comunque molto contento, abbiamo giocato novantasei minuti di qualità”.

Sui tanti goal subiti:

“Da quando ci sono io abbiamo preso sempre goal, questa è una cosa che non mi piace sinceramente. Dobbiamo migliorare nei dettagli, ma abbiamo avuto poco tempo per lavorare in tal senso, dobbiamo registrare anche questo aspetto. Stiamo migliorando, abbiamo concesso poco, c’è stata anche mala sorte sul goal”.

Un pensiero su Zielinski, apparso in ombra a molti, ma non agli occhi di Calzona:

“Sono contento di Zielinski e della sua prestazione, sono contento di averlo ritrovato. Abbiamo creato tanto, tantissimo, c’è delusione, ho detto ai ragazzi che questa è però la strada giusta”.

Sull’impiego di Lindstrom a centrocampo, il tecnico si è così espresso:

“La squadra ha bisogno di certezze, di ritrovarsi, non avrebbe senso cambiare modulo, se non nei minuti finali. In questo momento non credo si possano fare esperimenti, per caratteristiche potrebbe giocare anche lì, forse a Barcellona vista l’emergenza si potrebbe provare anche in quella posizione”.

Chiusura su Osimhen, oggi per la prima volta dal rientro mai in partita:

“Osimhen è un giocatore importantissimo per noi. Abbiamo giocato quattro gare in dieci giorni, non lo dimentichiamo, è normale che un giocatore impegnato per un mese in Coppa d’Africa possa accusare qualcosa. Sono felice del suo atteggiamento e del lavoro che fa per la squadra”.

Insomma, il tecnico guarda con fiducia alla gara di Barcellona, con la consapevolezza di dover però ancora lavorare e migliorarsi.