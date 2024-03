Ex Napoli, nuova squadra a sorpresa dopo il ritiro: giocherà in Italia

Ex Napoli trova una nuova sistemazione, scelta davvero sorprendente: giocherà in Italia, è arrivato l’annuncio ufficiale del team

Nelle ultime movimentate settimane l’approdo di Calzona sulla panchina del Napoli ha fatto sognare i tifosi del Napoli. I supporters azzurri hanno sperato, per qualche giorno nel ritorno di Hamsik, stavolta nelle vesti di collaboratore tecnico dell’attuale allenatore del Napoli e della Nazionale slovacca. Alla fine però l’accordo non è arrivato. L’ex capitano ha preferito rimanere in patria per gestire la sua accademia per giovani calciatori. Ma è notizia delle ultime ore che un altro ex Napoli è pronto a tornare in Italia. Si tratta di German Denis.

Ex Napoli, Denis approda in una nuova squadra: la curiosa scelta dell’argentino

Il bomber argentino, che ha militato fra le fila del Napoli dal 2008 al 2010 è un nuovo giocatore degli Eternals. Il club fa parte della Goa7 League, innovativo format social creato da Il Pancio e Homyatol, che vede coinvolti celebrità del mondo social ed ex calciatori.

Sulla pagina Instagram del club si legge il messaggio di benvenuto del presidente degli Eternals ZW Jackson, noto content creator calcistico: “Sua maestà. German IL TANQUE Denis. Più di 70 goal in Serie A, cinque convocazioni nella nazionale Argentina. Una macchina da goal, un uomo incredibile, noi Eternals siamo onorati di averti con noi per queste finals, spacca tutto Tanque”, lo youtuber accoglie così l’ex Napoli.

Denis in GOA7 League: il nuovo rivoluzionario torneo social

La Goa7 League è un campionato di calcio a 7 che unisce sport e mondo del web. In un certo senso si può dire che sia la versione italiana della Kings League ideata da Piqué. Vi partecipano principalmente ex giocatori di Serie A e personalità di Youtube, TikTok e Twitch, idoli dei ragazzi.

La lega si sviluppa in tornei 7vs7 con regole tradizionali del calcio giocato unite a regole speciali e divertenti, che porteranno le partite a imprevedibili colpi di scena. Le regole speciali sono scandite dalla pesca, prima dell’inizio del match, di due carte da un mazzo di quattordici.

Le squadre in totale sono dieci. Il torneo è composto dal campionato regolare e dai playoff, con la prima parte del torneo divisa in due gruppi (blu e bianco, come i colori della Goa7) da cinque squadre. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono alle finali, mentre le altre possono accedere alla seconda parte del torneo solamente tramite i playoff.