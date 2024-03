Calciomercato Napoli, assalto dalla big di Serie A: addio in estate?

Sirene di mercato per il Napoli che nel corso della prossima sessione estiva dovrà fronteggiare l’assalto di una big di Serie A.

La stagione si sta avviando verso il rush finale. Il Napoli, dopo aver disputato un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative, è chiamato a dare tutto nelle ultime uscite stagionali.

L’obiettivo dei campioni d’Italia di difendere lo scudetto è ormai svanito da tempo. Il tricolore, infatti, ha preso in maniera decisa la direzione di Milano, sponda nerazzurra del Naviglio. Il Napoli, dunque, deve provare a confermare la sua presenza in Champions League nella prossima stagione. Il distacco dal 4° posto, però, è ampio.

Nelle ultime giornate, grazie all’arrivo di Francesco Calzona in panchina e il ritorno di Victor Osimhen dalla Coppa d’Africa, gli azzurri hanno offerto prestazioni incoraggianti. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus hanno dato nuova speranza al popolo partenopeo.

Indubbiamente, però, la prossima estate ci dovrà essere un ampio lavoro da fare sul mercato per evitare di ripetere una stagione così negativa.

Mercato Napoli, Simeone nel mirino di una big di Serie A

Il Napoli è chiamato ad intervenire in maniera precisa sul mercato per garantire al prossimo allenatore azzurro una rosa competitiva. Gli azzurri, però, dovranno stare attenti anche agli assalti delle altre squadre per i propri gioiellini.

Tra questi c’è anche Giovanni Simeone che in questa stagione non è riuscito a trovare lo stesso spazio che gli era stato garantito nel corso della gestione Spalletti.

Nonostante lo scarso minutaggio, sul centravanti argentino è piombata una big di Serie A. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la Lazio sarebbe alla ricerca del sostituto ideale di Ciro Immobile.

L’attaccante di Torre Annunziata, infatti, non garantisce più una tenuta fisica eccellente e le sue prestazioni sono state in calo nel corso di questa stagione. Dopo essere stato vicinissimo all’addio nella passata stagione, pare che quest’anno Immobile possa davvero lasciare la Lazio.

Simeone, dunque, sembra essere uno dei nomi principali per sostituire Immobile, uno dei migliori marcatori nella storia della Serie A.

Il Napoli dovrà stare molto attento all’assalto dei biancocelesti anche in previsione dell’addio quasi scontato di Victor Osimhen a fine stagione. La cessione di Simeone, infatti, obbligherebbe il club partenopeo a mettere mano in maniera importante all’intero reparto offensivo che nelle ultime due stagioni è stato il punto di forza del Napoli grazie alla sua profondità e alla sua completezza. I tre attaccanti azzurri, Osimhen, Simeone e Raspadori, infatti, sono molto complementari tra loro.