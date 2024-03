Xavi può sorridere, un titolare torna a disposizione contro il Napoli

Dopo la sfida di venerdì contro il Torino, il Napoli preparerà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. I blaugrana hanno perso diverse pedine per la gara in programma martedì, ma Xavi può sorridere parzialmente visto il rientro di un titolare.

Il Barcellona non sta vivendo un periodo eccelso dal punto di vista della condizione fisica. Il club spagnolo ha visto andare KO nell’ultima gara i due perni fondamentali del suo centrocampo, ossia De Jong e Pedri, che salteranno la gara di ritorno contro il Napoli.

Gli spagnoli possono però contare su diversi giocatori altrettanto validi, che possono dar fastidio al Napoli di Calzona. Intanto Xavi può sorridere, visto che un titolare è finalmente rientrato dal proprio infortunio dopo il lungo stop, e con tutta probabilità ci sarà per la gara contro il Napoli.

Verso Barcellona-Napoli: Xavi ritrova un titolare dopo il lungo stop, ci sarà contro gli azzurri

Il Napoli è pienamente concentrato verso la sfida in programma venerdì alle 20:45 al Maradona, quando gli azzurri ospiteranno il Torino. Altrettanto per il Barcellona, che nella stessa giornata al medesimo orario ospiterà il Maiorca. Dopo le due gare di campionato, le due squadre cominceranno a preparare la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida ripartirà dall’1-1 del Maradona, e stabilirà quale delle due squadre accederà ai quarti e chi saluterà definitivamente la competizione. Entrambi i club hanno alcuni infortunati, ma i più gravi sono per il Barcellona. Xavi difatti dovrà fare a meno di Pedri e De Jong, ma c’è anche una buona notizia. Nella giornata odierna, è rientrato in gruppo Marcos Alonso dopo un’assenza che durava dallo scorso novembre.

Il laterale spagnolo è uno dei punti fermi dell’undici titolare di Xavi, L’ex Fiorentina probabilmente figurerà tra i convocati per il match contro il Napoli, e potrebbe addirittura scendere in campo vista l’importanza dell’incontro. Attualmente il suo ruolo era stato ricoperto da Joao Cancelo, che ora potrebbe trovare una nuova collocazione per Xavi. Qualora il tecnico del Barcellona decidesse di schierare titolare Marcos Alonso sull’out di sinistra, Joao Cancelo potrebbe essere adattato a centrocampo, vista l’emergenza in quel reparto per i blaugrana. Il recupero di Alonso potrebbe essere dunque una manna dal cielo per Xavi, che potrebbe mischiare le carte in mezzo al campo e dare imprevedibilità al suo Barcellona. Ci sono ancora dubbi sulla presenza dall’inizio di Alonso, ma Xavi potrebbe rischiarlo visto che si gioca l’accesso ai quarti di Champions. Il Napoli deve rimanere concentrato e pensare a se stesso, senza farsi influenzare da queste ipotetiche situazioni. Ora testa al Torino, e poi ci sarà il giusto tempo per preparare la gara contro il Barcellona.