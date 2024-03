Napoli-Torino, Alvino lancia l’allarme arbitro: “Sto tremando”

Carlo Alvino avvisa i tifosi del Napoli in vista della prossima gara del campionato di Serie A contro il Torino: c’è un allarme arbitri

Domenica sera il nuovo Napoli di Calzona è sorprendentemente tornato alla vittoria. Per giunta non in un match semplice, ma nella sentita sfida contro la Juventus al Maradona. Stesura tattica quasi perfetta degli azzurri, che hanno portato a casa la gara con il risultato di 2-1. Il gol decisivo l’ha segnato Raspadori, che si è avventato sulla ribattuta del rigore sbagliato da Osimhen. Del match è tornato a parlare Carlo Alvino, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, che non si è risparmiato nei confronti di Massimiliano Allegri, criticando fortemente le sue dichiarazioni post partita:

“La Juventus meritava di vincere? Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha affermato di avere costruito più palle gol dei partenopei? Io credo che il tecnico toscano sia la contraddizione fatta persona, Ricordate cosa disse Massimiliano Allegri in passato? Che se avesse voluto vedere lo spettacolo sarebbe andato al circo. Ora questo teorema non vale più? Perché ha cambiato versione?”

Questo l’attacco di Alvino in diretta radio. In casa Napoli c’è ovviamente la volontà di dare continuità all’ultimo successo ottenuto. La prima opportunità per farlo è il prossimo match di campionato: Napoli-Torino, anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il giornalista si è soffermato anche su questo tema, lanciando un vero e proprio allarme arbitri.

Napoli-Torino, c’è preoccupazione per l’arbitraggio: le parole di Alvino

Riguardo Napoli-Torino Alvino si è detto “preoccupatissimo“, ha poi rincarato la dose: “Sono preoccupatissimo. Lo dico oggi mercoledì 6 marzo: sono preoccupato ad altissimo livello”. La motivazione è principalmente una: “Urbano Cairo ha alzato la voce contro gli arbitri, io tremo sin da oggi. Arbitro Orsato, Valeri al Var…”, insinua Alvino.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Il presidente dei granata, attraverso la Gazzetta dello Sport, ha sottolineato i torti subiti dalla sua squadra, sta facendo una campagna stampa fortissima. Chiamatemi vittimista, ma tremo sin da oggi”, questo l’allarme lanciato da Alvino.

Alvino preoccupato per l’arbitraggio in Napoli-Torino: il motivo

Il torto arbitrale che ha fatto infuriare Urbano Cairo è l’espulsione di Ricci in Torino-Fiorentina. Il centrocampista granata ha visto il direttore di gara estrarre prima un cartellino giallo per una gomitata in seguito a gioco aereo, poi un’altra ammonizione per proteste. Al termine della gara il presidente del Toro ha detto: “Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta. Gli arbitri ci hanno tolto un mare di punti“.