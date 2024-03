Meluso in bilico, arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro del DS azzurro

In casa Napoli si parla da tempo dell’eventuale addio dell’attuale Direttore Sportivo, Mauro Meluso. Sono stati accostati vari profili al club azzurro, ed in queste ore è arrivato anche l’annuncio sul futuro dell’attuale DS.

La stagione del Napoli si è messa su un binario piuttosto complicato, ma Calzona sta provando ad indirizzare la squadra verso il binario che nella passata stagione li ha condotti allo scudetto. Ovviamente gli azzurri non possono più puntare al titolo, ma tenteranno una disperata rincorsa alla prossima Champions League.

Purtroppo la stagione si è messa male a causa di scelte sbagliate e arrivi in ritardo, come quello del Direttore Sportivo, Mauro Meluso. L’attuale DS del Napoli è già in bilico, ed al termine della stagione potrebbe già salutare la piazza. Arrivato in giornata l’annuncio circa il futuro di Meluso.

Meluso resta o parte? Arriva l’annuncio sul futuro del DS del Napoli

Da diverso tempo in casa Napoli si vocifera di un nuovo possibile cambio nel ruolo di Direttore Sportivo. Con l’addio di Cristiano Giuntoli la scorsa estate, è approdato a Napoli l’ex DS dello Spezia, Mauro Meluso. Il lavoro svolto fin qui è stato discreto, con un mercato estivo bocciato – non per causa sua principalmente – e con una sessione invernale meglio rispetto alla precedente. Nonostante ciò la posizione di Meluso è in bilico, con diversi Direttori Sportivi che sono stati accostati già al Napoli nel corso degli ultimi mesi. Nella giornata odierna, è arrivato l’annuncio di Carlo Alvino sul futuro di Mauro Meluso, nel corso del suo intervento a Terzo Tempo su Canale 8: “Mauro Meluso resterà come Direttore Sportivo. Aurelio De Laurentiis ha tanti consiglieri, non cambierà ds ed avrà sempre l’ultima parola sulle operazioni di mercato”.

Per il giornalista di fede azzurra, è certa la permanenza dell’attuale DS azzurro. Nel corso dei mesi, e anche delle ultime settimane, sono susseguite numerose voci circa un suo addio al termine della stagione. Sono stati accostati anche vari DS al Napoli, tra cui i vari Tare, Petrachi, D’Amico, Sartori, ecc. Arriva però la netta conferma da parte di Alvino circa il futuro di Meluso, che stando a quanto riportato dal giornalista sarà ancora a Napoli. Ovviamente da qui al termine della stagione, la situazione può ancora evolversi e cambiare, ma ad oggi sembra più probabile la permanenza in azzurro di Meluso. Si spengono – almeno momentaneamente – le voci circa un possibile addio di Meluso a fine stagione, con l’ingresso in dirigenza di un nuovo Direttore Sportivo per il Napoli.