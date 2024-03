Giuntoli ci prova, vuole l’ex asso del Napoli alla Juventus

Il calciomercato estivo è ancora molto distante, ma le società sono già al lavoro per ottenere delle posizioni di vantaggio su alcuni giocatori. L’attuale DS della Juventus, Cristiano Giuntoli, è pronto a portare in bianconero l’ex asso del Napoli.

Il Napoli è impegnato sul presente, con la squadra che sarà concentrata partita dopo partita per chiudere al meglio una stagione piuttosto deludente finora. Intanto la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione, in cui saranno effettuate diverse operazioni sul mercato.

Sono diversi i profili che il Napoli sta sondando, ma anche gli altri club si stanno portando avanti. Cristiano Giuntoli è pronto a fare uno sgarbo agli azzurri, visto che sta cercando di portare in bianconero l’ex asso del Napoli.

Giuntoli tenta lo sgarbo, si punta l’ex asso del Napoli per la Juventus

In casa Napoli si guarda attentamente a questa seconda parte di stagione, ma soprattutto al mercato estivo, che sarà fondamentale per preparare la squadra per la prossima stagione. Se gli azzurri hanno iniziato già i primi movimenti in vista dell’estate, lo stesso stanno facendo anche i diretti avversari. Tra questi c’è la Juventus, che sarebbe pronta allo smacco nei confronti degli azzurri. Difatti Giuntoli sarebbe pronto a portare in bianconero l’ex asso del Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino del Direttore Sportivo della Juventus sarebbe finito l’ex Napoli Fabian Ruiz, attualmente in forza al PSG. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista da inserire nel proprio organico per la prossima stagione, e l’ex Napoli potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Giuntoli si sta muovendo per capire la fattibilità dell’operazione e gli eventuali costi per concretizzare l’affare. Il classe ’96 non è pienamente contento della sua esperienza parigina, e potrebbe decidere quindi di lasciare il PSG al termine della stagione. Per questo motivo Giuntoli starebbe monitorando attentamente la situazione del centrocampista ex Napoli, con l’auspicio di una rottura tra club e giocatore. Se ciò avvenisse, il trasferimento di Fabian Ruiz si potrebbe realizzare con estrema facilità. Dunque l’ex DS del Napoli ha attivato il piano d’azione per effettuare uno smacco – stavolta sul mercato – al suo ex club, addirittura puntando all’acquisto proprio di un azzurro.

Oltre a Fabian Ruiz, Giuntoli tiene sempre vivo l’interesse per un altro ex Napoli, ossia Jorginho, attualmente in forza all’Arsenal. Il Direttore Sportivo bianconero è pronto al colpo che farebbe impazzire negativamente i tifosi del Napoli, visto che uno se non due ex azzurri potrebbero vestire la maglia della Juventus. Ad ora sono solamente voci, ma tanto basta per alimentare altro astio tra i tifosi del Napoli e l’ex dirigente azzurro attualmente in forza alla Juventus.