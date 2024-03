De Zerbi al Napoli? La sua risposta sul futuro cambia tutto

Il tecnico del Brighton ha parlato del suo futuro in conferenza stampa, alla vigila del prossimo match contro la Roma: le sue dichiarazioni

La vittoria di Calzona contro la Juventus ha aperto all’ipotesi di una possibile riconferma. Seppur remota i quotidiani questa mattina hanno svelato che esiste una possibilità. Non bisogna dimenticare però che Calzona è già detentore del ruolo di commissario tecnico della Slovacchia, nazionale con la quale ha centrato una storica qualificazione alla fase finale di Euro 2024. L’attuale allenatore azzurro guiderà la nazionale slovacca nella manifestazione, ma ha già rinnovato con la Federazione fino a dicembre 2o25. È normale quindi che il Napoli valuti anche alternative a Calzona come prossimo allenatore.

La prossima ha tutti i presupposti per essere un’estate rivoluzionaria. La base su cui fondare il nuovo progetto è l’allenatore. Il nome in cima alla lista del presidente De Laurentiis pare essere quello di Antonio Conte, ma viste le pretese dell’allenatore ex Juventus non è il solo nome presente sulla lista. C’è anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton. Con le sue idee di calcio sta stupendo tutti in Inghilterra, e non solo. L’ex Sassuolo è attenzionato da tanti top club europei, considerato anche il valzer delle panchine che s’innescherà quest’estate.

De Zerbi risponde a domande sul futuro in conferenza: le sue parole

Domani il suo Brighton sarà impegnato nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, contro la Roma di De Rossi. Tra i temi toccati dall’allenatore italiano in conferenza anche il suo futuro. “Non è vero che non penso all’Italia”, ha risposto De Zerbi, chiudendo di fatti ad ulteriori voci su un eventuale ritorno in Italia.

Ha poi continuato: “È il mio paese, però quello che mi fa essere felice è stare al Brighton. Più avanti, non so quando, tornerò in Italia ma non c’è un motivo prestabilito. Certo, la scelta che ho fatto tre anni fa di andare allo Shakhtar era che volevo crearmi anche una strada al di fuori dell’Italia per mia scelta e perché senza entrare nel particolare c’erano delle cose che non mi piacevano e ho cercato altro”, non chiudendo del tutto quindi ad un eventuale ritorno in patria.

De Zerbi, finita la favola Brighton? La classifica in Premier non fa ben sperare

La scorsa stagione De Zerbi ha permesso al Brighton di centrare una clamorosa qualificazione alle coppe europee. Quest’anno però la zona Europa è lontana. I Seagulls occupano ora la nona posizione, a meno 11 punti dalla quinta posizione. L’impressione è che il club abbia concentrato tutte le proprie energie sull’Europa League, dove ha superato brillantemente un girone di ferro con Ajax e Marsiglia, da prima. Ora la Roma, una sfida non facile.