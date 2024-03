Calciomercato, l’agente di Kvaratskhelia spaventa il Napoli: succederà a maggio!

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere tra i giocatori più imprevedibili e rappresentativi del Napoli, seppur la sua stagione sia più opaca rispetto alla scorsa. Il georgiano si sta ritrovando, e nel frattempo il suo agente ha lanciato un messaggio chiaro al Napoli.

La prima parte di stagione di Kvaratskhelia è stata piuttosto opaca, ma come in generale quella dell’intero Napoli. L’esterno georgiano si sta pian piano ritrovando, e nelle ultime due uscite ha messo a referto ben 3 reti.

Intanto si continua a discutere dell’eventuale futuro di Kvaratskhelia, che continua ad essere in bilico. L’agente del georgiano ha lanciato un chiaro messaggio al Napoli nel corso di un’intervista.

Napoli: l’agente di Kvara avvisa il club, accadrà a maggio

La prossima sessione estiva di calciomercato vedrà sicuramente un grande restyling per il Napoli. Sono diversi gli azzurri sulla via dell’addio, mentre altri sono in bilico, tra cui Kvaratskhelia. Il talento georgiano è seguito da svariati top club pronti a darsi battaglia per acquistarlo. L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport Georgia, in cui si è espresso sul futuro dell’azzurro: “Per quanto riguarda il Napoli stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Khvicha Kvaratskhelia lascerà il Napoli se verrà offerta una somma tale che la dirigenza del Napoli non rifiuterà. Non posso parlare dell’importo specifico della squadra, questo è compito del presidente della squadra, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio”.

L’agente dell’esterno del Napoli ha dunque lanciato un messaggio sul futuro del georgiano, che potrebbe essere addirittura lontano da Napoli. Jugeli non ha chiuso le porte ad un’eventuale trasferimento di Kvaratskhelia in un altro club, ma ciò dipenderà dalle offerte che riceverà il Napoli. Per il Napoli si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto infuocata. Gli azzurri saluteranno con molta probabilità già Victor Osimhen, che ormai ha fatto intuire la sua volontà di cambiare aria. La dirigenza del Napoli opporrà una strenua resistenza per evitare che anche Kvaratskhelia lascerà il club in estate, ma questo dipenderà anche da quanto sarà offerto agli azzurri. Il Napoli in estate sarà un cantiere aperto in cui inserire nuove pedine al posto di alcune attuali che saluteranno.

Si proverà però a trattenere l’esterno georgiano, che qualora Osimhen lasciasse il club, diventerebbe il nuovo faro della squadra. Attorno a Kvaratskhelia potrebbe essere costruito il nuovo Napoli, ma tutto dipenderà dalle scelte che saranno fatte in estate in merito alla dirigenza e allo staff tecnico per la stagione 2024/2025. Vedremo se Kvaratskhelia resterà al Napoli o meno, ma intanto l’agente ha iniziato a lanciare messaggi che spaventano la piazza.