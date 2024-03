Assurdo Zirkzee, cessione a cifre irrisorie: beffato anche il Napoli

Il Napoli si guarda intorno in vista della sessione estiva di calciomercato. Il sogno per l’attacco in caso di addio di Osimhen è Joshua Zirkzee, ma in queste ore è spuntata una clamorosa rivelazione che potrebbe far saltare il colpo.

In casa Napoli si guarda al presente, ma con un occhio già verso la prossima sessione di mercato. Gli azzurri proveranno a chiudere la stagione nel migliore dei modi, per poi prepararsi al meglio in vista della prossima annata.

La dirigenza partenopea è già al lavoro su diversi profili per rinforzare la squadra, è tra questi c’è Joshua Zirkzee. Arriva però la clamorosa beffa per il Napoli, visto che l’olandese è pronto al trasferimento per una cifra irrisoria.

Mercato Napoli: sfumato quasi Zirkzee, cessione a cifre irrisorie

In questa stagione, la rivelazione della Serie A è senz’altro che il Bologna di Thiago Motta, che attualmente occupa il 4 posto in classifica. Nell’organico degli emiliani ci sono diversi giocatori interessanti, tra cui l’ex Bayern Monaco, Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha rimpiazzato nel migliore dei modi Marko Arnautovic, passato la scorsa estate all’Inter. Grazie alle sue prestazioni, Zirkzee è finito nel mirino di molti top club, tra cui il Napoli. Gli azzurri però sono vicini alla beffa clamorosa, con l’olandese vicino al trasferimento clamoroso. Come riporta Bild, il Bayern Monaco non vanta la clausola di riacquisto di Zirkee pari a 40 milioni di euro, ma solamente 20. Una cifra irrisoria che il club tedesco è pronto a sborsare per reinserire nel proprio organico l’attaccante olandese ceduto nell’estate del 2022.

Vicina dunque la beffa per il Napoli, che puntava fortemente su Zirkzee in vista della prossima stagione. Gli azzurri saluteranno diversi giocatori in estate, tra cui con molta probabilità anche Victor Osimhen. Zirkzee era stato designato come l’obiettivo principale per l’attacco per sostituire l’eventuale partenza dell’attaccante nigeriano. Purtroppo però l’affare è in salita, ed al 99% non si concretizzerà. Il diritto di recompra del Bayern Monaco rischia di tagliare le gambe a tutta la concorrenza, che già era pronta a darsi battaglia per acquistare Zirkzee. La possibilità dei bavaresi di acquistare l’olandese per soli 20 milioni di euro sarà probabilmente colta, visto che l’attuale valore di Zirkzee si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Sfumato (quasi) praticamente l’obiettivo principale del Napoli per l’attacco. La dirigenza del club partenopeo dovrà virare quindi su altri profili in vista dell’estate, in cui il mercato sarà fondamentale e non dovrà essere sbagliato. La palla ora passa ai dirigenti azzurri, che dovranno trovare una valida alternativa a Zirkzee per l’attacco 2024/2025 del Napoli.