Niente intesa con De Ligt, la decisione del Bayern Monaco su Kim lascia senza parole

Kim è stato uno dei protagonisti dello scudetto, il coreano questa estate ha tentato il grande salto in Germania, non senza difficoltà.

Kim Minjae è stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto del Napoli. Il coreano, arrivato da semisconosciuto dal Fenerbahce, è riuscito a rispondere presente, sostituendo non solo alla grande una colonna e leggenda del club, quale Kalidou Koulibaly, ma addirittura di superarlo per prestazioni e costanza.

Prestanza fisica, velocità, senso della posizione ed ottima tecnica di base, tutte doti che hanno permesso all’ormai ex difensore del Napoli di essere eletto MVP del ruolo al termine dello scorso campionato, conclusosi appunto con la vittoria del tricolore.

Kim, qualcosa ancora non funziona in Germania: decisione a sorpresa di Tuchel

Le prestazioni del calciatore, non passate inosservate, l’hanno messo nel mirino di vari top club, facendo così scatenare una vera e propria asta per lui, complice la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Già, perchè conscio delle proprie qualità, Kim al momento del passaggio al Napoli firmò ponendo come condizione imprescindibile la presenza di una clausola da circa 50 milioni, neanche troppo alta visti i prezzi del calcio moderno. Una cifra che ha fatto gola dapprima in Premier League, con il Manchester United che a lungo è sembrato pronto a chiudere per il coreano, alla fine, invece, a spuntarla è stato il Bayern di Tuchel, che in primis ha spinto per accaparrarsi il giocatore.

Il tecnico tedesco aveva intenzione di formare un tandem impenetrabile per il proprio reparto arretrato, affiancando all’ex conoscenza della Serie A, l’olandese De Ligt, proprio l’allora centrale del Napoli.

Un piano non rispettato nei fatti, complici le difficoltà del Bayern Monaco, attualmente secondo in Bundesliga alle spalle del sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Difficoltà che hanno portato i bavaresi a rioperare in sede di mercato, assicurandosi Eric Dier dal Tottenham a gennaio.

Proprio il polivalente calciatore inglese, questa sera, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere preferito a Kim, giocando da titolare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio, l’appuntamento più importante ad oggi della stagione tedesca. Una situazione paradossale se rapportata a pochi mesi fa, quando Kim arrivò in Germania in pompa magna, a seguito di un lavoro certosino del Bayern, che dopo settimane e settimane di trattative, riuscì a superare la concorrenza del Manchester United, a lungo in pole per il difensore.