Erede di Osimhen, cambia tutto in casa Napoli: la news sorprende i tifosi

Guarda al futuro il Napoli, e non solo in termini di match da affrontare sul campo. Spunta la news circa il possibile sostituto di Osimhen nonché sul mercato estivo degli azzurri.

Da quando si è seduto sulla panchina del Napoli, Francesco Calzona è riuscito a totalizzare 2 pareggi e 2 vittorie in 4 partite complessive, toccando risultati non facili come l’1-1 contro il Barcellona e il successo di qualche giorno fa contro la Juventus. In molti hanno quindi fornito il pieno merito di tale score al neo-mister, fortemente aiutato però dal ritorno di Victor Osimhen. In altrettante partite infatti, il bomber è riuscito a totalizzare ben 5 reti, tutte a suo modo decisive, andando ad un passo dalla sesta contro i bianconeri sbagliando però il rigore da lui procurato. Il peso specifico di Osimhen in attacco continua quindi a farsi sentire, così come le news circa il suo possibile sostituto in estate. Spunta anche un dettaglio sul calciomercato del Napoli

Napoli su Gimenez, la news di mercato sorprende i tifosi

Ha sorpreso un po’ tutti i tifosi del Napoli la news riportata stamane da Il Mattino, in grado di dare un significativo aggiornamento in termini di mercato ai partenopei. In particolare, il quotidiano ha annunciato che il mercato estivo degli azzurri non sarà vincolato al raggiungimento della Champions League, com’era invece emerso qualche settimana fa. Dal punto di vista economico infatti, il Napoli possiede ampie riserve di danaro da investire, alla quale si aggiungeranno anche i 120 milioni di clausola rescissoria da incassare dopo la cessione di Osimhen.

Cessione ormai ritenuta certa all’ombra del Vesuvio, dove il nome di punta per sostituire il nigeriano sembrerebbe essere Santiago Gimenez. Secondo Il Mattino infatti, la punta messicana con passaporto italiano avrebbe completamente stregato gli scout del Napoli, presenti a Rotterdam la scorsa domenica per osservare da vicino proprio il classe 2001 durante Feyenoord-PSV. Match, questo, nel quale lo stesso Gimenez ha anche trovato l’ennesima rete della propria annata, aumentando il proprio score a 23 gol e 5 assist in complessive 33 partite stagionali.

Gimenez e non solo, il Napoli punta l’Olanda

Per portare Gimenez a Napoli, la società azzurra dovrà fare i conti con un importante investimento da eseguire, sebbene i soldi, come detto in precedenza, non manchino. Il valore di mercato del messicano balla quindi sui 50 milioni, con tale nome che non rappresenta l’unico obiettivo partenopeo in terra olandese. Sempre secondo Il Mattino, il Napoli potrebbe bussare alle porte del Feyenoord anche per Hancko, difensore ex Fiorentina già sondato dal club campano la scorsa estate. Attualmente, il valore del cartellino del classe ’97 si aggira attorno ai 35 milioni, che sommati ai costi dell’operazione Gimenez potrebbero porre d’innanzi al Napoli una spesa di quasi 90 milioni complessivi.