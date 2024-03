Verso Napoli-Torino, tegola per l’allenatore: lungo stop per il titolare

Venerdì alle 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Torino, match che aprirà la 28ª giornata di Serie A. Le due squadre hanno diversi giocatori acciaccati, e in queste ore è arrivata la tegola grave per il tecnico.

Dopo la bella vittoria ottenuta contro la Juventus, per il Napoli di mister Calzona è tempo di preparare la sfida contro il Torino. Sia gli azzurri che i granata sono alle prese con diversi giocatori acciaccati, e di cui andranno valutate le condizioni in vista di venerdì.

Nella giornata odierna, un giocatore si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del suo infortunio. Arriva la grave tegola per il tecnico, che non avrà il giocatore a disposizione in occasione della gara di venerdì, ma non solo.

Napoli-Torino, brutta tegola per il tecnico: lungo stop per il titolare

Il Napoli è chiamato a dare conferma del buon momento di forma e dei risultati nella prossima sfida contro il Torino, che precederà la super sfida di Champions League contro il Barcellona. Sia Calzona che Juric hanno diversi giocatori in infermeria, le cui condizioni saranno da valutare attentamente in vista della sfida del Maradona. Proprio negli ultimi minuti è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche del giocatore, che purtroppo sarà costretto al lungo stop: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”. Dunque grave perdita per Ivan Juric, che venerdì non potrà contare su Ilic, visto il grave infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista serbo sarà costretto ad uno stop di circa due mesi, con il ritorno in campo previsto per le ultimissime gare di campionato.

Il Torino dunque si presenterà al Maradona senza uno dei punti fermi del gioco di Juric, vista l’imprevedibilità e le qualità che da Ilic in mezzo al campo. Può sorridere dunque Calzona, visto che ci sarà un problema in meno nella gara contro i granata. Il tecnico azzurro deve però guardare anche in casa sua, visto che all’infermeria oltre a Cajuste e Ngonge, si è aggiunto anche Amir Rrahmani. Le condizioni dei tre azzurri saranno valutate di giorno in giorno, e si capirà se qualcuno riuscirà a far parte della sfida in programma venerdì. Più plausibile però che non venga corso alcun rischio, e che si punti al pieno recupero per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in cui il Napoli scoprirà le proprie sorti in campo europeo.