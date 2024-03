Politano, crescono le percentuali dopo l’infortunio: si giocherà il posto con un altro esterno d’attacco

Matteo Politano è senz’altro tra i migliori giocatori del Napoli in questa stagione, con un rendimento buono nonostante il momento complicato avuto dalla squadra. L’esterno del Napoli si giocherà il posto con un altro azzurro, visto l’infortunio che ha messo KO l’altro esterno italiano.

Il Napoli è reduce da un trittico di risultati positivi, in cui la squadra sembra aver ritrovato almeno un poco della concretezza e lucidità vista durante la scorsa stagione. Nel momento negativo che ha accompagnato la squadra dall’inizio della stagione fino a poche settimane fa, uno dei più intraprendenti e concreti è stato Matteo Politano.

L’esterno azzurro ha aiutato la squadra in diverse gare nella prima parte di stagione, grazie alle sue giocate sopraffine e alla sua incisività. Per Politano si prospetta un testa a testa fino all’ultima giornata con l’esterno italiano per un posto ad Euro2024.

L’infortunio aumenta le quotazioni di Politano: duello con l’altro esterno per un posto ad Euro2024

In questa stagione, Matteo Politano è sicuramente tra i migliori giocatori del Napoli dal punto di vista del rendimento in campo. L’esterno azzurro non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. L’infortunio rimediato da Domenico Berardi (rottura del tendine d’achille, ndr.) ha aumentato le quotazioni di Politano in vista dei prossimi campionati europei. L’esterno del Sassuolo difatti ha praticamente finito la sua stagione anzitempo, e sarà costretto a saltare l’impegno con la Nazionale a cui avrebbe partecipato senza ombra di dubbio. Come riporta TuttoMercatoWeb, si prospetta un testa a testa tra Politano ed Orsolini per il posto che avrebbe dovuto occupare Berardi per i prossimi europei.

I due esterni si contenderanno la maglia della Nazionale fino all’ultima giornata di campionato. Luciano Spalletti conosce alla perfezione Politano, e potrebbe optare su di lui visto che sarebbe praticamente una certezza. Però questa stagione sta segnando l’esplosione di Riccardo Orsolini con la maglia del Bologna, che ha già siglato ben nove reti in stagione. La scelta sarà ardua per il Commissario Tecnico della Nazionale, visto che probabilmente uno dei due dovrà restare a casa. Difatti la quasi certa convocazione di Giacomo Raspadori e Federico Chiesa spingono alla convocazione soltanto di uno dei due esterni. Questo perché i due italiani possono giocare anche sulla fascia destra, e quindi possono essere una soluzione in più per Spalletti.

Dunque si prospetta un bel duello a suon di gol e prestazioni positive tra Politano e Orsolini, che proveranno a convincere Spalletti a convocarli per i prossimi campionati Europei, ma solo uno dei due ne uscirà vincente, salvo sorprese.