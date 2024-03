Napoli-Juventus, reazione esagerata in Tribuna dopo il gol: deve intervenire la Polizia

Come è ben risaputo, la sfida tra Napoli e Juventus accende sempre l’animo dei supporters partenopei. In occasione del gol di Raspadori, qualche tifoso azzurro ha esagerato nella propria reazione, costringendo la Polizia ad intervenire.

Ieri sera al Maradona si è disputata una partita stupenda tra Napoli e Juventus, in uno stadio Maradona gremito per questa sfida. La sfida tra gli azzurri ed i bianconeri è molto sentita per i tifosi del Napoli, che sperano che i propri beniamini riescano a superare gli acerrimi rivali.

Dopo esser stati raggiunti sul momentaneo 1-1 dalla Juventus, i tifosi azzurri sono esplosi di gioia al gol siglato da Giacomo Raspadori nel finale di partita. Reazione piuttosto incontrollata di alcuni supporters partenopei, che hanno costretto la Polizia ad intervenire per placare gli animi.

Napoli-Juventus, intervento della Polizia in Tribuna per placare gli animi di alcuni tifosi azzurri

Nella splendida cornice del Diego Armando Maradona, ieri si è disputato il big match tra il Napoli e la Juventus. Gli azzurri sono riusciti a prevalere nel finale sui bianconeri, grazie alla zampata di Raspadori dopo il rigore parato da Szczesny ad Osimhen. Il gol dell’attaccante azzurro ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi del Napoli, con alcuni che hanno avuto una reazione esagerata. Difatti al momento del gol, nella Tribuna Vip del Maradona alcuni tifosi azzurri si sono scagliati contro l’attuale dirigente della Juventus ed ex Napoli Cristiano Giuntoli. La reazione dei tifosi azzurri è visibile in un video su Youtube pubblicato da Super Allan, in cui sono volate diverse offese ai danni di Giuntoli: “Mariuolo (ladro), vattene”. Questi tifosi del Napoli hanno iniziato ad offendere e avvicinare pericolosamente l’attuale dirigente bianconero, e la loro reazione ha costretto la Polizia ad intervenire per evitare una rappresaglia.

Purtroppo un episodio che macchia il clima spettacolare che ha accompagnato l’intero match tra gli azzurri ed i bianconeri. Diversi tifosi azzurri sono rimasti evidentemente scottati dalla scelta della scorsa estate da parte di Giuntoli, che ha forzato per lasciare il Napoli per accasarsi alla Juventus. Successivamente le dichiarazioni d’amore da parte dell’ex dirigente del Napoli al club bianconero, hanno ulteriormente creato un clima di astio da parte dei tifosi azzurri nei suoi confronti. Ovviamente tutto questo non giustifica l’episodio accaduto ieri al Maradona, in cui è dovuta addirittura intervenire la Polizia per evitare che alcuni tifosi si avvicinassero troppo a Giuntoli. Purtroppo nel calcio episodi come questi continueranno ad esistere, almeno fin quando non saranno presi dei provvedimenti per evitare che accadano nuovamente in futuro.