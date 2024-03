Lozano sicuro sui problemi del Napoli: frecciatina a De Laurentiis?

La stagione del Napoli è stata senz’altro deludente, viste le aspettative che c’erano dopo la strepitosa stagione passata. L’ex Hirving Lozano ha analizzato i problemi del Napoli, lanciando sostanzialmente una frecciatina a De Laurentiis.

Nella scorsa estate, ci si aspettava un mercato importante dal Napoli, sopratutto dopo la conquista del terzo scudetto della sua storia. Invece c’è stata una programmazione totalmente sbagliata, che poi ha portato ad una stagione deludente per quelle che erano le aspettative iniziali.

In estate fu messo letteralmente alla porta Lozano, che fu ceduto nei giorni finali di mercato al PSV. L’esterno messicano ex Napoli ha analizzato ai microfoni di Mola Italia i problemi del club partenopeo, con una frecciatina rivolta al presidente Aurelio De Laurentiis.

Lozano espone i problemi del Napoli: non manca la frecciatina a De Laurentiis

Nella sessione estiva di calciomercato, la dirigenza del Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Hirving Lozano, spingendolo dunque verso una cessione obbligatoria. Il messicano è rimasto sicuramente deluso dall’atteggiamento avuto dalla società nei suoi confronti. Nei giorni finali di mercato è poi arrivata la separazione, con Lozano che ha fatto ritorno al PSV, da cui il Napoli l’aveva acquistato nell’estate del 2019. L’esterno messicano è tornato a parlare del Napoli, facendo un’analisi dettagliata sui motivi per cui il club non si è riuscito a confermare in questa stagione ai microfoni di Mola Italia: “Sono state fatte diverse scelte sbagliate, e ciò poi si è visto in campo. Si volevano abbassare gli stipendi e varie altre cose. Io avevo intuito che questo non era giusto nei confronti della squadra. Questo potrebbe essere uno dei motivi per la quale non si sono riusciti a riconfermare”.

Parole dure da parte di Lozano, nella quale è evidente l’attacco al presidente Aurelio De Laurentiis per la pessima gestione dopo la conquista dello scudetto. L’ex Napoli aveva percepito che l’atteggiamento della società non era giusto nei confronti della squadra, soprattutto dopo che era stato riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni di lunga attesa. Lozano ha evidenziato come siano state fatte diverse scelte sbagliate nella scorsa estate, tra cui ci sono senz’altro la scelta di Rudi Garcia e la pessima organizzazione del mercato. L’attuale esterno del PSV quindi ha ricondotto a questa serie di errori e scelte sbagliate il motivo per cui la squadra non sia riuscita a confermarsi Campione d’Italia.

Arriva dunque la nuova stoccata nei confronti di Aurelio De Laurentiis e dell’intera dirigenza azzurra. L’organizzazione errata su vari aspetti della scorsa estate è costata cara al Napoli nell’andamento di questa stagione.