Il Napoli viola il regolamento della Serie A: “Ora la società rischia una multa”

In casa Napoli c’è euforia e gioia dopo il successo ottenuto contro la Juventus, e che ha sancito probabilmente la ripresa del Napoli. Per gli azzurri però potrebbe arrivare una sanzione per la violazione del regolamento della Serie A.

La gara contro la Juventus ha mostrato finalmente un Napoli combattente e cinico come non si vedeva da tempo. Gli azzurri sembrano sulla via della ripresa, con l’approdo di Calzona che ha ridato certezze e morale ad un’ambiente che fin qui era stato devastato dalle precedenti gestioni tecniche.

Per la squadra di Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare presto una doccia gelata. Il Napoli ha violato il regolamento della Serie A in occasione del match contro i bianconeri, e sarebbe in arrivo una multa per il club.

Napoli, violato il regolamento della Serie A: possibile multa in arrivo

La gara contro la Juventus rischia di portare al Napoli una multa. Nel pre partita della sfida, il presidente Aurelio De Laurentiis è inveito contro un tecnico presente nel tunnel del Diego Armando Maradona. Inoltre nel post partita è stato dichiarato che i tesserati del Napoli non parleranno più ai microfoni di DAZN, ma solo a quelli di Sky e della Rai. Una battaglia che De Laurentiis porta avanti da tempo contro le emittenti televisive, che secondo il patron azzurro sono ormai invadenti nei confronti dei giocatori e non solo. Questa presa di posizione rischia di costare una multa al Napoli, come annunciato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’arrabbiatura di De Laurentiis è legata a Napoli-Atalanta alle 12:30 del sabato Santo. Impedendo a DAZN il servizio interviste, si viola il regolamento della Lega Serie A, incorrendo nel rischio di una multa. Il calendario è ingolfato, e quindi la partita non poteva essere spostata. Dopo le dichiarazioni fatte a Londra, De Laurentiis sta provando ad aprire un varco sul calcio gratis”.

All’indomani della vicenda avvenuta nel pre partita di Napoli-Juventus, Carlo Alvino ha fatto un’analisi attenta e dettagliata sui motivi e sui possibili rischi. Ormai è da tempo che De Laurentiis è allo scontro con le emittenti televisive, soprattutto con DAZN. Già c’era stato l’attacco dopo l’assegnazione dei diritti tv della Serie A nuovamente in esclusiva a DAZN. Solamente pochi giorni fa a Londra, c’è stato un nuovo attacco del patron azzurro in merito ai diritti tv del calcio. De Laurentiis mira a creare un calcio dove la visione sia gratuita per ampliare l’audience e non solo. Lo sfogo avvenuto ieri sera è dovuto ad un accumulo di situazioni che infastidiscono De Laurentiis, che giunto allo stadio ha sbottato contro l’operatore li presente. Adesso il Napoli rischia una multa a causa delle mancate interviste a DAZN nel pre e post partita. La situazione sicuramente avrà altri risvolti, con lo scontro tra De Laurentiis e DAZN entrato nel vivo.