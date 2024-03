Dove alloggia la Juventus a Napoli, prenotato l’intero albergo a pochi passi da De Laurentiis

La Juventus è in arrivo con tutta le delegazione bianconera nella città di Napoli, dove domenica ci sarà il big match.

Dopo la grandissima prestazione di Reggio Emilia, gli azzurri sono ritornati a Castel Volturno dove si stanno preparando per la partita contro la Juventus. Sarà una sfida importantissima in quanto, in caso di vittoria, gli azzurri potranno ancora sperare in una qualificazione alla prossima Champions League. Servirà la spinta di tutto lo Stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, per la partita di domenica sera, è infatti previsto il sold out. Polverizzati i tagliandi disponibili e orda di oltre 50.000 tifosi azzurri che si appresta a sostenere il Napoli di Calzona.

Troppo importante e sentita la sfida contro i bianconeri per non essere presenti allo stadio. Nonostante la difficile situazione di classifica, i tifosi partenopei non rinunceranno a stare vicini alla squadra. Sono in tanti a credere in una rimonta Champions che sarà possibile solo impilando una serie di vittorie consecutive. La partita contro il Sassuolo sembra aver dato nuova linfa alla squadra di Mr Calzona che però dovrà ancora fare a meno di Cajuste e Ngonge. I due nuovi acquisti di questa stagione saranno out contro i bianconeri. Problema muscolare per l’attaccante belga, distrazione al muscolo semitendinoso per il centrocampista svedese.

Juventus – scelto l’albergo a Napoli

Servirà la spinta degli oltre 50 mila tifosi che coloreranno di azzurro gli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona. Una vittoria contro la squadra di Allegri certificherebbe un passo in avanti effettivo e confermerebbe quanto di buono visto a Reggio Emilia. Intanto i bianconeri hanno già scelto dove alloggeranno a Napoli. Secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere dello Sport, la dirigenza juventina ha prenotato tutte le 72 camere del Grand Hotel Parker’s.

L’albergo scelto dai bianconeri si trova a pochissimi metri dall‘Hotel Britannique, da tempo scelto come il quartier generale del Napoli. Una decina di metri di distanza tra le due strutture, quello dei bianconeri si trova al numero 135 del Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro, quello di Aurelio De Laurentiis è invece situato al numero 133 del medesimo Corso. Grand Hotel Parker’s che per la dirigenza bianconera diventa una scelta consueta, da anni la squadra di Torino sceglie questo albergo per le trasferte contro il Napoli.