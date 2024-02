Lavori al Maradona, il Napoli cambia stadio: pazzesco trasloco in un’altra città

Il Napoli è alla ricerca di nuove soluzioni per quanto riguarda il tema stadio, il trasloco in un’altra città potrebbe essere davvero realtà.

Pochi mesi fa l’Italia veniva sorteggiata, insieme alla Turchia, come Paese ospitante per gli Europei di calcio che si svolgeranno nel 2032. Una notizia che ha fatto piacere a tanti tifosi italiani in quanto, una competizione di questo livello, non si giocava nel nostro Paese dal 1990. Ebbene, una volta appurato che tra 8 anni gli Europei si giocheranno a casa nostra, c’è da non sottovalutare una problematica che, in Italia, è spesso all’ordine del giorno: gli stadi. Le strutture del nostro Belpaese sono un passo indietro a quelli inglesi o spagnoli e tedeschi.

In Italia sono tanti gli stadi non conformi alle linee Uefa e che al di fuori sembrano fatiscenti. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, qualche mese fa sosteneva che i nostri stadi fossero lontani anni luce da quelli inglesi. Essendo la Serie A un campionato che ospita parecchi stranieri, sono tanti i tifosi di altri paesi che vengono in Italia a vedere giocare i loro beniamini connazionali. Una volta arrivati qui capiscono le differenze tra gli stadi nostrani e quelli di paesi come l’Inghilterra o la Germania.

Il “trasloco” del Napoli è realtà?

Tra otto anni in Italia si giocheranno gli Europei di calcio. Lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere uno di quelli selezionati per poter ospitare alcune partite al suo interno. C’è un problema però, allo stadio di Fuorigrotta urge un look del tutto nuovo. Le discussioni tra la dirigenza partenopea e quella del Comune di Napoli procedono spedite da ormai qualche mese. Aurelio De Laurentiis vorrebbe prendere lo Stadio Maradona in concessione per almeno mezzo secolo. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha spiegato che aspetta dalla società un progetto serio su cui intervenire.

Progetto che ancora non è arrivato ma che è in fase di preparazione. Una volta consegnato al Comune, al Maradona inizieranno i lavori. Così come riportato in edizione odierna dal Mattino, la squadra potrebbe anche traslocare in città come Bari o Palermo, i cui stadi sono dotati di licenza Uefa. Se invece la squadra non volesse spostarsi da Napoli, i lavori dovranno essere fatti uno step alla volta, dove verosimilmente, verrà chiuso prima un settore e poi un’altro.

Nelle mire del patron partenopeo c’è l’immagine dello Stadio di Fuorigrotta come uno degli stadi italiani più belli e attrezzati. Verrà aggiustata la struttura, rimossa la pista di atletica e le tribune verranno avvicinate al rettangolo verde di gioco. Il tempo c’è, agli Europei mancano otto anni e l’accordo tra società e Comune appare sempre più imminente.