“Che show, sfonda e sistema reti”, tutti pazzi per Osimhen: le pagelle dopo Sassuolo-Napoli

La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha un nome preciso in casa Napoli, quello Victor Osimhen, osannato dalle pagelle dei quotidiani.

Un Napoli formato scudetto quello che schianta il Sassuolo per 1-6 e torna a fare la voce grossa in campionato. Un bel messaggio da parte della squadra di mister Calzona, che finalmente dimostra tutto il suo potenziale, così come non accadeva da tempo. Sugli scudi di una gara dominata in lungo e largo (salvo la parentesi per il momentaneo svantaggio firmato Racic, ndr), ci finisce ovviamente lui, Victor Osimhen.

Osimhen tra i “re” in Serie A, media gol altissima e pagelle da favola dopo Sassuolo Napoli

Il nigeriano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, dimostra tutta la sua fondamentale importanza per questa squadra. E no, non solo in termini di reti, ma anche per la mole di gioco che passa dalle sue giocate e da come riesce a tenere in apprensione più di mezza difesa avversaria con le sue accelerazioni. Alla fine del match del Mapei Stadium il conto finale è di una tripletta, un assist, occasioni create a raffica e soprattutto tanti applausi. A partire da quelli dei quotidiani, che questa mattina esaltano il centravanti azzurro a suon di commenti incensanti e pagelle con voti altissimi.

Il Corriere dello Sport, ad esempio sottolinea che da quanto Osimhen è tornato dalla Coppa d’Africa, ha già messo a referto cinque gol in tre partite: “Undici complessivi, per stare nella classifica dei cannonieri al fianco di Dybala, oltre Thuram e Lukaku, con una media di un “autografo” ogni 106′ e l’invito per Napoli a goderselo per intero, finché resterà”.

Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport 8: Tre partite, cinque gol. La soluzione di tanti problemi, ma non solo. Sbaglia un paio di volte ma continua testardo a proporre occasioni. anche il lusso di un lancio a Kvaratskhelia che poi infila il 5-1.

Corriere dello Sport 8: Quando vede il Sassuolo ne fa tre (toccando solo 14 palloni): seconda volta in carriera su due triplette nei tornei top. Immarcabile, irrefrenabile, un uragano che travolge Tressoldi e Ferrari già prima dello show. Cinque gol in tre partite, più il lancio per Kvara: con lui è un altro Napoli. E insegna pure agli arbitri ad aggiustare la rete con lo scotch. Fa tutto: Osi Bros.

Tuttosport 9: Tre gol messi a segno, qualche altro sfiorato. Ha fame e si sazia sbranando un Sassuolo formato agnello sacrificale. Si porta a casa il pallone.

SpazioNapoli 9.

Osimhen si è ripreso il Napoli a suon di gol. Ora l’obiettivo è riportarlo tra i posti della classifica che competono ai campioni d’Italia, magari con uno sguardo leggermente più convinto alla zona Champions League.