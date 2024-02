Calzona resta al Napoli? L’idea di Del Genio per il futuro del club

Paolo Del Genio si è espresso al termine di Sassuolo – Napoli, tessendo le lodi del neo tecnico azzurro Calzona.

Si è conclusa con un netto uno a sei la terza gara della gestione Calzona. Un Napoli bello, che ha ricordato per larghi tratti quello straripante della scorsa stagione, poco conta il livello dell’avversario, considerando la miriade di punti persi con avversari inferiori, non ultimi Genoa e Cagliari.

Sugli scudi anche Osimhen e Kvaratskhelia, autori rispettivamente di una tripletta ed una doppietta, i due top player azzurri potrebbero risultare imprescindibili per la rincorsa Champions, da questa sera distante unicamente sei punti.

Paolo Del Genio, noto giornalista campano, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ha così commentato la gara di Sassuolo, non nascondendo la propria soddisfazione per la prestazione degli azzurri:

“Il Sassuolo è in difficoltà, sta prendendo due – tre goal da tutti, oggi il Napoli però ne ha segnati sei che potevano essere nove. Parliamo del fatto che abbiamo rivisto una squadra giocare in avanti, pressare alto e portare uomini a chiudere le azioni, abbiamo visto un calcio che pareva esser dimenticato” – Del Genio ha poi mandato una frecciatina al collega Auriemma, che aveva accusato tifosi ed addetti ai lavori di essersi esaltati troppo nel post Barcellona: “Andiamoci piano, altrimenti dicono che ci esaltiamo troppo, in realtà bisogna analizzare la realtà, non essere tristi per l’esonero di un amico. Io ero tifosissimo di Rudi Garcia e poi Mazzarri, ma entrambi ci hanno fatto sprofondare”.

Del Genio ha poi proseguito, ragionando sulle possibilità di qualificarsi in Champions League e su una eventuale conferma di Calzona:

“Speriamo in un grande finale di campionato, un finale che ci possa far compiere un miracolo e qualificarci in Champions, nel caso in cui tutto ciò accadesse, io confermerei anche Calzona. Perchè no? Non ha il curriculum, Garcia l’abbiamo fatto firmare per questo e sappiamo come andata, Mazzarri invece è stata una scelta d’affetto, ancor più fallimentare, valutiamo il campo. Stasera si sono rivisti automatismi che lasciano ben sperare per il futuro, questo è il calcio nelle corde dei calciatori, faccio i complimenti anche a loro per la prestazione”.