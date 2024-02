Osimhen, il compagno di squadra annuncia: “So dove giocherà l’anno prossimo”

Nuovi aggiornamenti sponda Osimhen, con le parole del compagno di squadra ad annunciarne il futuro. Tifosi del Napoli spiazzati dalle dichiarazioni.

Nel bene o nel male, all’ombra del Vesuvio è sempre tempo e luogo per parlare di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è infatti tornato in quel di Napoli, dopo la Coppa d’Africa, fra le polemiche dei tifosi causa motivi comportamentali, prima che il tutto venisse accantonato dopo le reti siglate con Barcellona e Cagliari. A non finire nel dimenticatoio, però, le voci circa il futuro della punta di Lagos, ormai sempre più vicino all’addio in estate. Osimhen, con ogni probabilità, lascerà infatti la maglia azzurra, con nuove conferme giunte quest’oggi tramite un compagno di squadra.

Futuro Osimhen, la rivelazione del compagno di squadra

“So dove giocherà Victor il prossimo anno“. Queste le dichiarazioni bomba rilasciate quest’oggi da Troost-Ekong, capitano della Nigeria nella scorsa Coppa d’Africa nonché ex conoscenza della nostra Serie A. Il fu difensore di Udinese e Salernitana è infatti intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche sulla situazione del proprio compagno di Nazionale, rivelando di essere già al corrente della prossima squadra della punta.

“Lo so ma non posso dirvelo“, ha difatti aggiunto Troost-Ekong nell’incredulità generale. Spiazzati, quindi, i tifosi del Napoli, già a conoscenza di una partenza di Osimhen la prossima estate ma sorpresi d’innanzi a una sorta di itinerario già organizzato dall’attaccante. Da capire ora quale sarà il famigerato club ad averla avuta vinta nella corsa al numero nove, che negli ultimi mesi ha visto sempre più pretendenti avvicinarsi al bomber. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco sono solo alcune delle squadre apparse interessate al lauto cartellino di Osimhen, stando alle news riportate dai principali forum di mercato. Da analizzare inoltre quanto tali dichiarazioni potranno andare ad influire sul morale di uno spogliatoio già a pezzi come quello del Napoli.

Addio Osimhen, il Napoli già al corrente

Ragionando a mente lucida, però, quella giunta grazie alle parole di Troost-Ekong è solo la conferma di una news già nell’aria da parecchio. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti più volte dichiarato di essere al corrente del fatto che questa sarà l’ultima stagione di Victor Osimhen in casa Napoli. L’importante, sono i ricavi che porterà tale cessione nelle tasche partenopee, quali i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto. Fondamentale, infine, investire tali cifre nell’acquisto di un degno sostituto del bomber nigeriano.