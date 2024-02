Osimhen a rischio contro il Cagliari? Cosa trapela sulle condizioni

Problemi fisici per Osimhen che rischia di saltare la partita contro il Cagliari: gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno.

Victor Osimhen è tornato a disposizione e contro il Barcellona, in Champions League, ha calcato di nuovo il terreno di gioco dello stadio Maradona dopo aver disputato e perso in finale la Coppa d’Africa. Il centravanti, nonostante una prestazione non brillante dettata da una condizione fisica tutt’altro che esaltante, è riuscito comunque a trovare la via del gol: importantissima in ottica del ritorno, decisivo per il passaggio del turno.

Il nigeriano, però, non è ancora al meglio e Calzona, insieme al proprio staff, sta valutando la possibilità di non impiegarlo per la delicata trasferta di Cagliari. Tra i rossoblù si è unito, nell’ultima sessione di mercato invernale, Gianluca Gaetano che si è messo subito in proprio realizzando due gol in due partite con i sardi. Il Cagliari ha voglia di rivalsa e la volontà dell’attaccante partenopeo sarebbe quella di scendere in campo ed aggiornare le statistiche anche in campionato.

Osimhen vuole scendere in campo, c’è ottimismo

Victor Osimhen si è sempre contraddistinto per la sua voglia di spaccare il mondo: tanta personalità quanto impegno in campo. Nonostante alcuni limiti tecnici, è sempre il primo a venire incontro al pallone e la sua fisicità è sicuramente l’arma vincente del Napoli. Il numero 9 azzurro sembrerebbe essere destinato alla partenza con PSG, su tutte, pronto ad investire sul talento ex Lille.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, nella giornata di oggi si prenderà una decisione definitiva riguardo al suo possibile impiego in campo sardo. Calzona sta valutando la situazione poichè rischiare un giocatore del genere per poi non averlo per tutto il resto della stagione equivarrebbe ad una vera e propria autoesclusione dall’Europa che conta. Le mosse Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, in questa stagione, non hanno funzionato e privarsi di Osimhen, per altro tempo, condurrebbe gli azzurri ad un vero e proprio incubo calcistico che i tifosi non comprenderebbero nella maniera più assoluta.

La strada, con il nuovo mister, non deve essere in salita nonostante le numerose difficoltà stagionali: l’imperativo è andare in Champions League e per riuscirci c’è bisogno che i migliori calciatori possano scendere in campo per fare la differenza e contribuire alla crescita della causa azzurra. Nelle prossime ore verranno svelate le reali condizioni fisiche di Victor Osimhen.