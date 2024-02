Zielinski, con Calzona può cambiare tutto: notizia a sorpresa

Piotr Zieliński è finito ai margini del Napoil, ma con il neo arrivato Calzona tutto potrebbe cambiare all’improvviso.

Il suo futuro è ormai scritto: Piotr Zielinski è pronto a dire addio al Napoli dopo tanti anni vissuti all’ombra del Vesuvio. Non è affatto un mistero che la trattativa tra il polacco e la società azzurra sia andata in frantumi, con l’Inter che ha approfittato della situazione. Beppe Marotta ha ipotecato (insieme a Taremi, ndr) il prossimo colpo per la sessione estiva di mercato, generando l’inevitabile delusione da parte dei tifosi del Napoli, che vedranno andar via (in attesa del comunicato ufficiale, ndr) uno dei beniamini più amati nella storia recente azzurra.

Per questo motivo, il numero 20 azzurro è finito ai margini, incassando anche una clamorosa esclusione dalla lista UEFA per la Champions League, in favore di Hamed Junior Traoré, che dal canto suo è a caccia della conferma in vista della prossima annata. La tendenza con Walter Mazzarri, tecnico degli azzurri fino a nemmeno una settimana fa, era quella di assecondare la linea societaria, ma con il neo arrivato Francesco Calzona la situazione potrebbe cambiare. È possibile, infatti, che l’ex Empoli e Udinese possa ritornare regolarmente a regime in questa ultima parte di stagione.

News SSC Napoli: Calzona può reintegrare Zielinski

Piotr Zieliński, malgrado un approdo all’Inter difatti già ufficioso, potrebbe essere una delle risorse a disposizione del tecnico Francesco Calzona. Una notizia quasi a sorpresa, considerando quella che è stata la linea tracciata dalla società e dalla precedente guida tecnica riguardo il centrocampista polacco.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui non è escluso nemmeno che il calciatore possa trovare spazio dal primo minuto nel prossimo match contro il Cagliari di Claudio Ranieri, match importantissimo per il destino in questa stagione del club campione d’Italia in carica. Una scelta che, se confermata, andrebbe in controtendenza rispetto a quanto deciso ultimamente, ma che è indicativa circa la necessità da parte dei partenopei di ottimizzare la situazione il più possibile per un finale di stagione che dirà molto sul futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Zielinski: la notizia del Corriere dello Sport

