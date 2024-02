Zirkzee si avvicina al Napoli? La decisione favorisce gli azzurri

Potrebbe essere il nome che farà accendere la sessione di mercato estiva. Le sue grandi prestazioni lo hanno fatto diventare tra gli attaccanti più cercati.

Manca sempre meno al calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Barcellona. La partita di questa sera rappresenterà un vero e proprio crocevia della stagione non solo per la squadra partenopea, ma anche per quella blaugrana. Se infatti il Napoli ha avuto un rendimento tanto al di sotto delle aspettative, la stessa cosa è successa al Barcellona. La squadra di Xavi è distante otto punti dall’inarrestabile Real Madrid e così la conquista della Liga pare allontanarsi sempre di più.

Il club partenopeo però si presenterà al match odierno con la novità di Francesco Calzona in panchina. Per il tecnico di Vibo Valentia sarà l’esordio assoluto su un panchina di un club dopo anni di esperienze da vice allenatore. Calzona, per il suo primo importantissimo incontro, dovrà e potrà fare finalmente affidamento su un talento come quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è tornato tra i convocati e sarà quasi certamente lui l’attaccante titolare nel tridente di questa sera. Il futuro del centravanti è però ancora incerto a Napoli.

La decisione di Zirkzee per il suo futuro

Qualche settimana fa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva spiegato alla stampa che il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano dal Napoli. Nonostante il rinnovo fino al 2026 con un salario di 10 milioni di euro stagionali (bonus compresi), il nigeriano potrebbe salutare Castel Volturno. De Laurentiis aveva detto che un giocatore del calibro di Osimhen avrebbe giocato volentieri in campionati come quello inglese. Nel caso venisse pagata la clausola del nigeriano, il Napoli dovrebbe cercare il sostituto. Il nome di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, infiamma sicuramente la piazza vista la grande stagione giocata fin a questo momento.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edizione odierna, l’attaccante olandese vorrebbe rimanere per almeno un altro anno a giocare in Serie A. Zirkzee crede che quello italiano sia il campionato giusto per migliorare e maturare a livello calcistico.