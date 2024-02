Pranzo Uefa terminato: rivelazione di De Laurentiis all’uscita (VIDEO)

Ufficialmente terminato il pranzo Uefa tra Napoli e Barcellona. Adesso l’attesa per la partita di questa sera si fa sempre più trepidante.

Un match che potrebbe salvare un’intera stagione. È questo il significato di Napoli-Barcellona. La città partenopea è in grande attesa, momenti del genere non si vivevano da un pò di mesi e per questo bisognerà sfruttare tutto il calore dei tifosi azzurri. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà addobbato come lo si vede nelle sere delle grandi occasioni. A Fuorigrotta è già da tempo sold out con migliaia e migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra di Francesco Calzona. Il neo allenatore questa sera farà infatti il suo esordio assoluto su una panchina di un club.

Dopo anni di apprendistato come vice allenatore al seguito di grandi tecnici come Sarri e Spalletti, il nuovo allenatore del Napoli ha trovato fortuna da commissario tecnico della Slovacchia. Nazionale che è riuscito a portare, attraverso un grande percorso, fino ai prossimi Europei che si giocheranno in Germania quest’estate. Adesso, in concomitanza dell’impegno contro il Barcellona, è arrivata la grande occasione per Calzona. Serviranno grande impegno ed una prestazione perfetta per poi poter andarsela a giocare al Camp Nou con due risultati disponibili su tre.

Le parole di Aurelio De Laurentiis sul match di stasera

Le dirigenze di Napoli e Barcellona si sono incontrate per il pranzo di oggi. Come accade già da qualche tempo, prima della partita di Champions League, le delegazioni delle squadre si incontrano per il pranzo Uefa. Questo pomeriggio la location scelta era stata la bellissima cornice di Palazzo Petrucci. Al pranzo Uefa, Aurelio De Laurentiis ha invitato anche Marek Hamsik. Lo slovacco stasera sarà in tribuna a seguire il suo Napoli. Il rifiuto di entrare nello staff di Calzona era prettamente per motivi familiari. Intanto l’ex capitano ha presenziato all’incontro tra ADL e Laporta.

Uscito dal ristorante e intercettato da giornalisti spagnoli e italiani a De Laurentiis è stato chiesto chi era il favorito di stasera. Il presidente, senza troppi giri di parole, ha spiegato che l’unico favorito in campo sarà soltanto il bel gioco. De Laurentiis si augura infatti che, a prescindere dal risultato, i tanti tifosi presenti sugli spalti del Maradona potranno divertirsi con una grande partita.

Marek Hamsik, uscito da Palazzo Petrucci, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Di seguito i video dei due protagonisti del pranzo Uefa tra Napoli e Barcellona.

Di seguito il video della grande calore per Marek Hamsik dopo l’uscita dal ristorante.