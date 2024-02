Hamsik, l’entourage fa sognare i tifosi: parole a sorpresa

A poche ore dal match tra Napoli e Barcellona, al pranzo Uefa di rito c’è una grande sorpresa per il Napoli ed Aurelio De Laurentiis

L’attesa si fa sempre più ingestibile, tra poche ore finalmente si scenderà in campo. Il Napoli del nuovo allenatore Francesco Calzona affronterà il Barcellona di Xavi. La squadra blaugrana, così come quella partenopea, non viene una stagione sicuramente positiva. Certo è però che i catalani sono in ripresa dopo tre vittorie e un pareggio in quattro partite. La distanza, in Liga, dal Real capolista di 8 punti è abbastanza significativa. È servito uno sfogo con la stampa dell’allenatore spagnolo, per far ritornare la squadra a giocare sui suoi livelli abituali.

Xavi aveva infatti spiegato che, a partire dalla prossima estate, non guiderà più il Barcellona. Joan Laporta, presidente del club catalano, qualche settimana fa aveva detto di voler tutelare il suo allenatore e di volerlo sicuramente lasciare in pace fino al termine della stagione. Venisse il Barcellona eliminato da questo Napoli in grande difficoltà, la situazione di Xavi potrebbe però cambiare.

Marek Hamsik al pranzo Uefa del Napoli

In attesa del grande sfida di questa sera, al pranzo Uefa di rito tra le delegazioni delle due squadre, c’era anche Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli è stato fino alla fine in ballottaggio per diventare uno degli uomini nello staff di Francesco Calzona al Napoli. Alla fine però lo slovacco ha dovuto desistere. In questo momento Hamsik preferirebbe restare in patria con la famiglia e seguire da vicino la sua Academy a cui dedica tanto tempo. Martin Petras, membro dell’entourage di Hamsik, ha parlato oggi a Radio CRC di un probabile coinvolgimento futuro di Marekiaro con il Napoli.

Forse il suo momento al Napoli sarà in futuro. Bisogna cercare di comprenderlo, è stato 20 anni fuori e ora vorrebbe dedicare del tempo alla famiglia e ai figli che hanno bisogno del papà. Io credo che lui un giorno farà finalmente ritorno a Napoli.

L’entourage è stato anche stuzzicato su un eventuale ruolo: “Ruolo alla Ibrahimovic? Marek sa benissimo quel che è meglio fare per lui. Come ho detto un giorno tornerà a Napoli e discuterà di tante tematiche. Se dovessi parlare di percentuali, direi che queste sono molto alte, certamente più di qualche mese fa”.