Diego Maradona jr contro De Laurentiis: c’entra suo padre

Stasera Diego Armando Maradona jr non sarà presente allo stadio per Napoli-Barcellona. Il figlio del pibe de oro ha spiegato il perché

Una città che, in trepidante attesa, si appresta a diventare scenario di un’importantissima sfida. Si fa sempre più vicino il momento in cui l’arbitro tedesco Zwayer fischierà l’inizio della partita tra Napoli e Barcellona. Due squadre che daranno il massimo per poter passare il turno. Ottavi di finale che valgono una stagione intera. Sicuramente più per il Napoli in quanto protagonista di una stagione al di sotto totale delle aspettative iniziali. Se l’anno scorso, in una partita di cartello come questa, gli azzurri potevano essere anche favoriti, quest’anno non sarà così.

Di contro anche i blaugrana non sono stati i protagonisti di una stagione eccezionale. Il terzo posto in Liga, dietro anche al Girona, e gli otto punti di distacco dal Real Madrid capolista, ne sono un testimonianza certa. A guidare gli azzurri dalla panchina ci sarà Francesco Calzona, diventato il nuovo allenatore meno di 48 ore fa. Sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona, però, questa sera non presenzierà il figlio del pibe.

Maradona jr non è d’accordo con Aurelio De Laurentiis

Napoli-Barcellona sarà in fondo anche la partita di Diego, uno storico ex di tutte e due le squadre. Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Maradona jr, ha spiegato che questa sera però non sarà presente allo stadio intitolato con il nome del papà.

Finché De Laurentiis continuerà ad essere amico di Stefano Ceci, non avremo nulla a che fare con lui e con lo stadio.

Marad0na jr faceva riferimento al fatto che Ceci detiene un grande contenzioso sul “Marchio Maradona” essendo socio di Matias Morla, ex avvocato del pibe de oro. Non è d’accordo Maradona jr a questo sodalizio con De Laurentiis e per questo ha spiegato che non presenzierà allo stadio. Al figlio di Diego è stato chiesto anche un parere su Calzona, Mazzarri e sulla partita, queste le sue parole:

Nessuna delle due squadre arriva bene al match di stasera, la verità è questa. Il Napoli non sta giocando bene, ma nemmeno il Barcellona è quello dei tempi di Xavi e Iniesta. Il Napoli non è riuscito a gestire bene la vittoria della scorsa stagione ed i risultati sono questi. Sarà una partita equilibrata.

Per quanto riguarda Calzona, Maradona jr ha spiegato di vederci qualcosa di positivo in lui. Per Walter Mazzarri è invece arrivata una critica: “Non mi è mai piaciuta la sua idea di calcio. Calzona ha fatto un grande lavoro con la Slovacchia, ho fiducia nel suo calcio”.