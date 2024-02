Nuovo staff Calzona, non solo Sinatti: atteso un altro ex Napoli

Calzona si guarda intorno: il prossimo allenatore del Napoli è pronto a portare con sè alcuni membri che hanno già un passato nell’ambiente partenopeo.

Nelle prossime ore verrà comunicata la decisione ufficiale della dirigenza partenopea: Mazzarri esonerato ed al suo posto pronto il tecnico della Slovacchia. Si tratterà del secondo licenziamento stagionale dopo quello rifilato a Rudi Garcia lo scorso novembre. Un incubo senza fine per i tifosi napoletani che vedono sempre più flebile il miraggio Champions League.

In due partite, la prima persa contro il Milan 1-0 e la seconda pareggiata 1-1 contro il Genoa, il Napoli ha complicato la propria la corsa all’Europa che conta, sempre più in salita. Davanti ai partenopei, infatti, ci sono Bologna e Atalanta su tutte che stanno compiendo una Serie A strepitosa. I rossoblù, con la vittoria all’Olimpico contro la Lazio stanno mettendo pressione ai bergamaschi, protagonisti di una fila di risultati utili consecutivi pazzeschi.

Insieme al nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, la società partenopea accoglierà, nuovamente, altri membri del suo staff. Un gruppo di professionisti che hanno già lavorato sotto l’ombra del Vesuvio che da un lato possono regalare nuove garanzie ai vertici alti della società di De Laurentiis mentre dall’altro il poco tempo a disposizione rischia di complicare ulteriormente le cose.

Non solo Sinatti, pronti altri ex a fare ritorno a Napoli

In questo momento Calzona sta trattando per capire il numero di componenti che comporranno il suo staff: una scelta molto delicata che avrà conseguenze anche sul proprio futuro da tecnico. L’attuale CT della Slovacchia, infatti, potrebbe approfittare dell’opportunità ricevuta anche per lanciarsi come allenatore emergente. Durante la sua carriera, infatti, ha sempre avuto un ruolo principale ma dietro le quinte.

Ad oggi, perciò, la vetrina partenopea, a lui già abbastanza nota, potrebbe fargli molto comodo, alla luce dell’apertura della federazione, disposta a lasciare Calzona ad allenare anche un club fino a giugno oltre che la Nazionale. Secondo quanto riportato dall’esperto giornalista Gianluca di Marzio, nello staff dovrebbero prendere parte Bonomi, ex giocatore del Napoli e già nello staff con Sarri e Calzona quando il mister toscano allenava il Napoli e Sinatti, preparatore atletico al servizio di Luciano Spalletti e stimato dal patron azzurro.

Situazione che, probabilmente, verrà definitiva a breve in vista della corsa contro il tempo che la società sta compiendo pur di consegnare la squadra all’allenatore entro la rifinitura di domani.