Nuovo allenatore Napoli, c’è la mossa di De Laurentiis: sta accadendo in questo momento

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per portare Francesco Calzona sulla panchina del Napoli: le ultime sui movimenti del presidente partenopeo.

Il patròn azzurro è attualmente a lavoro per condurre sulla panchina degli ultimi campioni d’Italia Francesco Calzona. L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale Slovacca è stato contattato dalla dirigenza napoletana per sostituire Walter Mazzarri. Il mister toscano non è riuscito a gestire una situazione già molto complicata che, purtroppo, non ha fatto altro che aggravare.

In 12 panchine ha collezionato soltanto 15 punti contro i 21 dell’ex allenatore della Roma: troppo pochi per una piazza che, dopo il successo dello scorso anno, avrebbe voluto un piazzamento almeno tra le prime 4. Un posto in Champions League è d’obbligo per le casse societarie ma le pretendenti lì davanti sono sempre più accese. Il Bologna ha battuto la Lazio in trasferta mentre la Roma ha ottenuto un secco 0-3 contro il Frosinone.

Probabilmente proprio la sfida contro i ciociari in Coppa Italia, nel clamoroso scivolone azzurro conclusosi con un sonoro 0-4 per la compagine di Di Francesco, ha segnato il destino di Mazzarri: idee confuse dettate anche dalla poca continuità con cui sono state adottate. La sconfitta in Supercoppa Italiana non ha fatto altro che peggiorare la situazione e l’ultimo e deludente pareggio contro il Genoa ha segnato l’intero ambiente partenopeo.

De Laurentiis pronto a chiudere per Calzona, le ultime

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato e giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, De Laurentiis avrebbe lasciato da pochi minuti l’Hotel Britannique, sede in cui opera il presidente insieme al proprio staff. Il numero 1 del Napoli sta, attualmente, andando avanti nella trattativa con l’allenatore e con la federazione slovacca, pronta a concedere la possibilità al proprio CT di allenare fino a giugno la squadra campana.

La chiusura è molto vicina e la corsa contro il tempo indicherà la strada che il Napoli percorrerà in vista della prossima sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera, allo stadio Diego Armando Maradona. De Laurentiis sarebbe diretto verso Castel Volturno dove incontrerà Calzona, atteso in giornata. L’idea sarebbe quella di affidargli la squadra entro domani, giorno della rifinitura pre-Barcellona.

Intanto, l’allenamento giornaliero pomeridiano è condotto da Walter Mazzarri che, intorno alle 12, si è presentato nel centro di allenamenti della squadra. L’operazione è in fase avanzata e l’unico nodo da sciogliere è di carattere legale burocratico. Nelle prossime ore si attendono risposte importanti sull’imminente futuro della panchina partenopea.