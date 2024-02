Niente Castel Volturno, De Laurentiis spiazza ancora tutti: cosa succede in questi minuti

De Laurentiis protagonista assoluto di giornata: niente tappa a Castel Volturno, ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Il patròn del Napoli è a lavoro per l’ingaggio del nuovo allenatore dopo il deludente pareggio ottenuto in casa contro il Genoa che sta conducendo la dirigenza partenopea a scegliere una strada diversa rispetto a quella percorsa da alcuni mesi a questa parte. Dopo il licenziamento di Rudi Garcia, la società ha creduto nel ritorno di fiamma di Walter Mazzarri che non è stato in grado di gestire una situazione già molto complicata.

L’indiziato principale, a prendere posto sulla panchina della compagine partenopea, è Francesco Calzona, sotto l’ombra del Vesuvio già dalla stagione 2015/16 alla 2017/18 come vice-allenatore di Maurizio Sarri e nel corso dell’annata calcistica 2021/22, nello staff di Luciano Spalletti. Una scuola non male considerando l’impatto dei due allenatori sulla storia partenopea: da una parte il record di punti in Serie A, dall’altra lo Scudetto.

La società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare sull’attuale Commissario Tecnico della Slovacchia. La federazione ha dato il via libera a Calzona che avrà la possibilità di allenare il Napoli fino a giugno. Con lui pronti a tornare alcuni membri dello staff già con un passato azzurro come Bonomi e Sinatti. In questo momento, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante le presenze di Meluso e Micheli a Castel Volturno, Mazzarri non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione riguardo al suo esonero. Il mister toscano ha condotto interamente l’allenamento pomeridiano in programma.

Sorpresa De Laurentiis, il presidente potrebbe aver incontrato Calzona in segreto

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, il presidente De Laurentiis non si è presentato al centro sportivo del club nonostante alcune indiscrezioni affermassero che, una volta uscita dall’Hotel Britannique, si sarebbe avviato verso Castel Voltruno. Una mossa che probabilmente lascia aperta l’ipotesi di un possibile incontro proprio in questi momenti, in un luogo ancora segreto e sicuramente lontano da occhi indiscreti tra il presidente De Laurentiis e Calzona.

In vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, il programma stilato dalla società rimane quello presentato in precedenza: allenamento previsto per domani mattina alle 11 mentre la conferenza stampa è fissata per le ore 17 allo stadio Maradona. Una situazione che si sta evolvendo ora dopo ora con colpi di scena che sembrano essere pronti a balzare fuori e rompere un silenzio così assordante.