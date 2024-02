Napoli-Barcellona, grande recupero per il big match: si è allenato in gruppo

Un top del Barcellona ha recuperato dall’infortunio: si è allenato in gruppo, Xavi lo valuta in vista del Napoli.

Mercoledì sera è previsto l’importantissimo appuntamento che vedrà coinvolte Napoli e Barcellona al Diego Armando Maradona. La sfida, valevole per gli ottavi di finale d’andata di Champions League sarà caratterizzata da uno stadio praticamente tutto esaurito, pronto a sostenere i propri beniamini in quella che è probabilmente stata la peggior stagione nell’era di Aurelio De Laurentiis.

In queste ore, infatti, il patròn azzurro sta lavorando per l’ingaggio del nuovo allenatore Francesco Calzona, erede sulla panchina di un deludente Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha fatto peggio di Rudi Garcia e per evitare nuove delusioni, De Laurentiis ha deciso di giocarsi la sua ultima carta per tentare il miracolo.

In ottica della prossima annata calcistica, la qualificazione nella massima competizione europea è un obiettivo importantissimo e per la crescita internazionale del club e per le casse societarie stesse. L’unico spiraglio di luce è dettato dall’attuale incontro di Champions contro un Barça tutt’altro che irresistibile. La squadra di Xavi è avvolta dalle difficoltà e gli infortuni sono molteplici: Sergi Roberto e Marcos Alonso sulle fasce, Gavi a centrocampo e probabilmente Ferran Torres in attacco. Un recupero degli ultimi giorni, preoccupa la difesa partenopea.

Joao Felix torna in gruppo, Xavi lo valuta per il Napoli

Il talento portoghese, Joao Felix, protagonista di un’ottima stagione con i blaugrana dopo un anno difficile, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un infortunio alla caviglia destra durante la seduta di allenamento di martedì 30 gennaio, come confermato in una nota ufficiale dal club stesso. Una distorsione fastidiosa che potrebbe compromettere la sua presenza tra gli 11 titolari. Il suo recupero, però, allarma comunque il Napoli.

L’ex Atletico Madrid e Chelsea è dotato di una velocità non indifferente che potrebbe condizionare la difesa azzurra ad abbassarsi in momenti cruciali del match. I tifosi, però, possono contare sulla condizione della rosa partenopea, completamente a disposizione dell’allenatore. Juan Jesus è rientrato dalla squalifica e con lui anche Victor Osimhen sarà sicuramente a disposizione verosimilmente di Francesco Calzona, interessato a conquistare immediatamente una vittoria per dare una scossa all’ambiente.

In queste ore c’è da capire a chi verrà affidata la panchina contro il Barcellona in un vero e proprio match cruciale per definire in maniera quasi totale il destino del Napoli in questa stagione a dir poco da incubo.