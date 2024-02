Napoli-Barcellona, dalla Spagna ci credono: quanti tifosi arriveranno

Tra poco più di ventiquattro ore andrà in scena l’ottavo di finale tra Napoli e Barcellona: prevista la presenza tanti tifosi spagnoli.

Ci siamo, tra poco più di ventiquattro ore, al Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra Napoli e Barcellona, valida per l’ottavo di finale di Champions League. Una sfida mistica, tra i due club che hanno segnato maggiormente la vita calcistica di “D10S” in Europa.

Napoli – Barcellona: carica blaugrana al Maradona, il dato

Sarà un Napoli diverso quello che affronterà il Barcellona, complice la scelta forte di Aurelio De Laurentiis, che a meno di due giorni dal sopracitato appuntamento ha optato per il secondo esonero stagionale. Non ci sarà infatti Walter Mazzarri, complice l’ennesimo passo falso casalingo, al suo posto Francesco Calzona, che domani dirigerà il primo allenamento al Konami Center di Castel Volturno.

L’incrocio tra le due compagini sarà il terzo dal 2020 ad oggi. Nel primo caso, proprio in Champions League, il team allora allenato da Gennaro Gattuso dopo l’1 a 1 dell’andata a Napoli venne eliminato per 3 a 1 al Camp Nou.

Discorso simile, ma a campi inversi, nel 2022, quando in Europa League, dopo il pareggio sempre per 1 a 1, questa volta in terra spagnola, Xavi Hernandez guidò i suoi ad un netto 4 a 2 a Napoli, una gara senza storie, chiusa sul 3 a 1 già al termine della prima frazione di gioco.

Insomma, i precedenti sorridono al team catalano, sarà dipesa forse anche da questo la massiccia presenza di supporters rossoblù in città. Secondo Mundo Deportivo, saranno ben 1093 i tifosi del Barcellona ad occupare il settore ospiti dell’impianto di Fuorigrotta. Un numero massiccio di supporters, nonostante la mancanza di voli charter messi a disposizione dal Barcellona stesso.

L’ambiente ci crede quindi, dopo l’ultima amara eliminazione, avvenuta nel 2021, quando il team allenato all’epoca da Koeman venne si schiantò contro l’uragano Mbappè, autore di una tripletta prestigiosa in terra catalana.