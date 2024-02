Calzona-Napoli, De Laurentiis si muove in prima persona: cosa ha fatto il presidente azzurro

De Laurentiis e staff corrono contro il tempo: il patròn azzurro sta agendo in prima persona per accelerare i tempi dell’operazione Calzona.

Il presidente partenopeo sta mandando avanti la trattativa che, probabilmente a breve, si concluderà con l’ingaggio come allenatore di Francesco Calzona. L’attuale CT della Slovacchia è pronto a sposare la causa azzurra fino a giugno: per lui, infatti, contratto di 3 mesi. De Laurentiis sta conducendo l’operazione personalmente per accelerare i tempi e consegnare la squadra al nuovo allenatore prima della sfida di mercoledì sera contro il Barcellona.

Una sfida delicatissima che vale gli ottavi di finale di Champions League: uno scontro tra due compagini, entrambe campioni in carica del rispettivo campionato ma in serie difficoltà. Il Barça, infatti, si trova molto lontano da Girona e Real Madrid e, così come il Napoli, spera nel miracolo europeo.

Una vera e propria ultima spiaggia su cui i sogni dei tifosi azzurri più ottimisti cercano riparo. L’unica competizione in cui gli azzurri possono regalare ancora qualche soddisfazione agli occhi dei propri supporters. Contro i catalani, ci sarà uno stadio gremito che accoglierà anche Francesco Calzona. Nuovi movimenti del presidente fanno sospettare che l’ufficialità verrà emessa a breve.

De Laurentiis in direzione Castel Volturno, a breve novità importanti

Il numero 1 azzurro ha la forte volontà di cambiare le sorti di questa stagione e gli esoneri prima di Garcia e poi di Mazzarri lasciano trapelare il desiderio del patròn partenopeo di agguantare almeno una zona europea. De Laurentiis è il protagonista assoluto di questa vicenda e si sta muovendo insieme al proprio staff per emanare l’ufficialità della situazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo aver terminato il summit all’Hotel Britannique insieme al figlio Edoardo, Chiavelli e Sinicropi, avrebbero dovuto raggiungere tutti Castel Volturno per incontrare Meluso e Micheli e rendere noto a Walter Mazzarri la decisione di sollevargli l’incarico. L’ex Inter, proprio nell’ultima conferenza stampa, aveva affermato di crederci ancora e di non dimettersi per nessuna ragione al mondo. Una fiducia non corrisposta alla luce dei risultati ottenuti dalla squadra che non rispettano o non si avvicinano per nulla all’andamento dello scorso anno. Negli ultimi minuti, però, Massimo Ugolini di Sky Sport ha affermato che difficilmente De Laurentiis si presenterà a Castel Volturno e ha ipotizzato un incontro in prima persona proprio con Calzona in una location top secret.

Con Calzona nuovo allenatore, previsti anche dei ritorni di un certo spessore sotto l’ombra del Vesuvio come Mauro Bonomi, ex calciatore partenopeo, e Francesco Sinatti, al servizio di Luciano Spalletti anche in Nazionale. Situazione tutta da evolversi con nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore.