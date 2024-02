Calzona-Napoli, attese novità nella notte: le ultime sulla scelta di De Laurentiis

Esonero Mazzarri, Calzona verso la panchina del Napoli? De Laurentiis si muove, attese novità importanti già questa notte: l’indiscrezione

Il pareggio casalingo contro il Genoa potrebbe aver messo la parola fine sull’esperienza di Mazzarri sulla panchina del Napoli. De Laurentiis potrebbe sollevare dall’incarico l’allenatore toscano prima della fine del contratto che lo tiene legato al club partenopeo fino alla fine della stagione. La prossima sfida, l’ottavo di UEFA Champions League contro il Barcellona di Xavi ha il sapore di un ultimatum per Walter Mazzarri, che si gioca il tutto per tutto contro i blaugrana.

Tra gli allenatori avvicinati alla panchina del Napoli in questi giorni c’è Francesco Calzona, attuale allenatore della Slovacchia. Calzona ha svolto il ruolo di vice allenatore con Spalletti e Sarri, conosce bene l’ambiente e ha centrato una vera e propria impresa qualificando la Slovacchia al prossimo europeo. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’operazione potrebbe incredibilmente coinvolgere anche Marek Hamsik. De Laurentiis potrebbe dare una scossa all’ambiente già questa notte.

#Napoli, contatti in serata con #Calzona coinvolto anche #Hamsik. ADL potrebbe decidere anche in nottata per una svolta immediata. Siamo sul filo

