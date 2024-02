Calzona atteso a Castel Volturno: spunta l’indizio dal Napoli

Giornata bollente per i tifosi partenopei: spunta un altro indizio che certifica il passaggio di consegna sulla panchina azzurra.

Nelle prossime ore il proseguimento della rumorosa e sciagurata stagione del Napoli sarà ancora caratterizzato da un colpo di scena. In queste ore, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è a lavoro per farsì che la firma del nuovo allenatore arrivi il prima possibile, in vista dell’imminente e delicatissima sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 21 febbraio, ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona.

L’idea della dirigenza partenopea sarebbe quella di consegnare la squadra a Francesco Calzona entro la rifinitura di domani. Il CT della Slovacchia ha ricevuto il via libera dalla federazione e l’unico nodo da sciogliere sarà prettamente sul piano burocratico. Intanto, secondo quanto segnalato da Sky Sport, Walter Mazzarri starebbe conducendo l’allenamento pomeridiano con la presenza di due figure molto influenti della società partenopea.

Dirigenza presente a Castel Volturno, lo sviluppo della situazione

Durante il corso dell’allenamento, iniziato alle 13:30, il centro sportivo partenopeo è stato caratterizzato dalla presenza di più di un membro appartenente alla dirigenza della società di Aurelio De Laurentiis. Un indizio inequivocabile che certifica la situazione in cui Mazzarri e la squadra vertono. Il presidente non ha ignorato affatto gli ultimi passi falsi dell’ex allenatore del Cagliari e, per agguantare nell’ultima corsa un posto in Champions League, ha deciso di puntare tutto su un profilo che già conosce l’ambiente.

Calzona, infatti, dal 2015 al 2018 con Maurizio Sarri e nella stagione 2021-22 con Luciano Spalletti è stata una figura di rilievo nello staff dei due allenatori. Oggi la grande occasione che verrà annunciata e al popolo azzurro e a Walter Mazzarri da Meluso e Micheli. Le due figure di spicco, nella società partenopea, sono arrivati a Castel Volturno per comunicare all’allenatore la decisione definitiva sul suo conto.

Esonero dopo aver ottenuto una serie di risultati che hanno fatto tutto tranne che accontentare le esigenze e ambizioni della società oltre che il consenso del pubblico. Un Napoli di poca sostanza, pronto ad essere affidato ad un nuovo traghettatore che firmerà un contratto di 3 mesi per tentare il miracolo Champions. Davanti, con un Milan inarrivabile, gli azzurri sperano in un passo falso di Atalanta e Bologna. Le due squadre sono in grande forma e gli scontri diretti, entrambi al Maradona, potranno fare la differenza per il futuro.