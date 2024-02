Calzona allenatore del Napoli: ecco il suo staff, novità su Hamsik

Ormai ci siamo, il Napoli è pronto ad accogliere il terzo allenatore della propria stagione, con Calzona pronto a subentrare a Mazzarri.

I fasti dello scudetto sono lontani, lontanissimi, il Napoli è infatti distante addirittura ben 9 punti dal quarto posto valido per la Champions League, inoltre, con ogni probabilità, tra poche ore accoglierà il suo nuovo allenatore, il terzo tecnico della stagione.

Dopo Rudi Garcia, esonerato a novembre, sarà l’ora di Walter Mazzarri, che proprio non è riuscito a dare la scossa richiesta da De Laurentiis. Il rendimento dell’ex Cagliari e Torino è stato addirittura peggiore di quello del predecessore, trascinando un Napoli improvvisamente mediocre sino alla nona posizione, con tanto di figura indegna in Coppa Italia.

Calzona – Napoli, ci siamo: svelato lo staff dell’ex vice di Sarri e Spalletti

Sarà lo storico vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, Francesco Calzona, a sedersi sulla panchina del club che per tanti anni ha guidato alle spalle dei tecnici sopracitati. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia, condotta sapientemente all’europeo, ha infatti trascorso ben 4 stagioni sotto l’ombra del Vesuvio.

Prima le tre vissute con Sarri, quelle del Napoli dei record, in grado di totalizzare ben 92 punti in classifica, poi, l’annata 2021-22, in cui contribuì al fianco di Spalletti al ritorno in Champions League, ponendo le basi per lo scudetto dell’annata successiva.

In serata, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’esonero di Mazzarri con annesso annuncio di Calzona, nel mentre, sono sempre maggiori le indiscrezioni relative allo staff che comporrà il team di quest’ultimo. Non ci sarà Marek Hamsik secondo DAZN, all’ex bandiera del club manca il patentino, motivo per cui si cercherà per lui un ruolo in società.

Ci saranno però ben due ritorni di volti noti in casa partenopea, quelli di Bonomi, difensore che ha militato nel Napoli dal 2001 al 2004 e che fungerà da vice di Calzona, ma soprattutto quello di Sinatti, preparatore atletico che ha fatto le fortune del club campione d’Italia, separatosi dal Napoli proprio questa estate con l’arrivo di Rudi Garcia.

Questo il tweet di Orazio Accomando, che attraverso il suo account Twitter ha reso noto l’intero staff di Calzona:

“Napoli, definiti gli accordi con Calzona. Sarà allenatore per i prossimi 4 mesi. Capitolo staff: Bonomi vice, Sinatti preparatore, Marco Brini match analyst, anche Grava nello staff. Si lavora ad un ruolo diverso per Hamsik perché non è in possesso del patentino di allenatore”.

Insomma, ci siamo, a su per giù 48 ore dal match più importante della stagione, è ormai pronto il terzo avvicendamento della travagliata stagione azzurra.