Ultim’ora, dimissioni Mazzarri? Annuncio in conferenza stampa

Walter Mazzarri è stato chiaro sul suo futuro. Il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Genoa.

Ancora notte fonda per il Napoli. Nemmeno oggi gli azzurri, nonostante la grandissima spinta dei tanti tifosi accorsi al Maradona, è riuscito a conquistare i tre punti. Con il Genoa è 1-1. Primo tempo in cui il Napoli ha creato un paio di occasioni disinnescate da Joseph Martinez, portiere genoano.

Nel secondo tempo, invece, avvio choc del Napoli che si è trovato subito sotto nel punteggio dopo un bel gol di Frendrup. Dopo un assalto nei minuti finali, i partenopei sono riusciti a trovare il gol del pareggio confezionato da Di Lorenzo e Ngonge.

Al termine del pareggio casalingo tra Napoli e Genoa, in conferenza stampa ha parlato Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo livornese è stato chiaro quando, alla domanda di un giornalista, ha risposto sul suo futuro in azzurro. Queste le parole dell’allenatore del Napoli.

Sulle dimissioni

No. Non mi dimetto. Non sono d’accordo sulla confusione, sono amareggiato anche io perché mi sento napoletano. Anche Garcia non era l’ultimo arrivato. Sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più e non lo nascondo. Tanti tiri in porta più di loro, 77% di possesso palla. Se mi fosse reso conto che i giocatori non mi seguono, allora quello sì.