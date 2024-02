Simeone leader: “Dobbiamo venire fuori dalle difficoltà”, manda un messaggio ai compagni

Poco prima del calcio d’inizio di Napoli-Genoa, ai microfoni di Dazn ha parlato il Cholito Simeone che ha lanciato un messaggio alla sua squadra riguardo la situazione attuale

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è tutto pronto per la 25esima giornata di campionato che vedrà impegnate Napoli e Genoa. La situazione della classifica dei partenopei non è ottimale. Con la nona posizione occupata e i sette punti che distano dalla zona champions, gli azzurri rischiano di restare fuori da tutte le coppe europee.

Ai microfoni di Dazn, prima del calcio d’inizio, ha parlato il Cholito Simeone che oggi sarà titolare al centro del tridente d’attacco e, ancora una volta, sostituirà Victor Osimhen.

Le parole di Giovanni Simeone a Dazn

Il Cholito Simone sarà ancora un volta titolare al centro dell’attacco partenopeo. L’attaccante argentino sarà un ex della partita dopo aver giocato, alcune stagioni fa, con il Genoa. Ancora una volta Victor Osimhen non sarà disponibile per la partita. Nemmeno convocato il nigeriano che sarà spettatore del match dalla tribuna.

Simeone è stato intercettato dai microfoni di Dazn poco prima della partita, queste le sue parole:

Sul momento attuale della squadra