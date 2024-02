Di Lorenzo amareggiato: “La differenza tra i giocatori normali e forti è questa”, che bordata

Ai microfoni di Dazn ha parlato Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Il difensore ha analizzato cosa non sta funzionando nello spogliatoio e ha parlato di obiettivi futuri.

Il Napoli non è riuscito a vincere nemmeno stavolta. Contro il Genoa è finita 1-1. Al primo gol di Frendrup in Serie A, ha risposto la prima rete di Cyril Ngonge con la maglia del Napoli. Il talento belga ha però confermato ai microfoni di Dazn di non essere felice di questa marcatura in quanto voleva ottenere i tre punti in una partita casalinga.

Al termina della partita ha parlato Giovanni Di Lorenzo, autore dell’assist per il gol del pari di Ngonge.

Le parole del capitano Di Lorenzo

Intervistato da Dazn, Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine di Napoli-Genoa. Ecco riportate le sue parole:

Su cosa sta mancando per il salto di qualità

Manca continuità, facciamo delle buone frazioni di gioco e non riusciamo ad essere concreti sottoporta con le occasioni che creiamo, credo manchi quello.

Sulla mancanza di lucidità

Non dovremo aspettare di prendere gol o momenti di difficoltà per reagire. Credo che oggi siamo partiti anche abbastanza bene, poi dopo nel finale siamo venuti fuori con la nostra qualità per riprendere la partita. Non siamo contenti, oggi volevamo vincere per inseguire il quarto posto ma con il Genoa, che sta facendo un ottimo campionato, non è stato facile.

Sulle difficoltà nel vincere al Maradona