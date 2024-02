Crisi Napoli, 100mila tifosi ribaltano tutto: succederà al ‘Maradona’

Mazzarri chiama, i napoletani rispondono: previsto il pienone quest’oggi e mercoledì al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Saranno i prezzi popolari, ma soprattutto il legame indissolubile tra città e squadra, ma quest’oggi, nonostante una sfida non certamente di cartello, è previsto quasi il tutto esaurito al Diego Armando Maradona. “So che ci saranno 50 mila persone allo stadio, per questo chiedo loro un grande aiuto, il pubblico di Napoli è eccezionale”, parole e musica di Walter Mazzarri, conscio di quanta spinta possa dare la propria gente ai suoi ragazzi, come accaduto con Salernitana ed Hellas Verona.

Pubblico delle grandi occasioni insomma, che tra soli 4 giorni riempirà nuovamente l’impianto di Fuorigrotta, per la madre delle sfide, quella contro il Barcellona, più volte affrontato dal 2019 ad oggi.

Napoli, che carica dalla tua gente: i dati per il Maradona

Tra il pomeriggio di oggi e la sera di mercoledì prossimo, sono previste complessivamente ben 100.000 presenze allo stadio, un’ondata di voci e cuori che pulseranno per il Napoli, nella speranza di spingere i propri beniamini alla rincorsa per il quarto posto e al miracolo Champions.

Di questo avviso il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna ha sottolineato l’atteggiamento dei tifosi partenopei, molto vicini alla propria squadra in questo momento di grande difficoltà, nonostante un quarto posto distante ben 7 lunghezze, quasi impossibile da raggiungere con l’andamento dei campioni d’Italia da questa estate ad oggi.

Kvaratskhelia e compagni avranno però il dovere di provarci, sospinti dalla propria gente, che già da questo pomeriggio li supporterà, in un ambiente particolarmente piacevole: il gemellaggio quarantennale con il Genoa è terminato, ma la simpatia tra i due club e tifoserie permane ancora. Successivamente, solo successivamente, si penserà al Barcellona, una gara che potrebbe valere ben oltre il quarto di finale per la società di Aurelio De Laurentiis.

L’obiettivo, neanche tanto nascosto, da parte del patron, è quello del nuovo Mondiale per club, obiettivo complicato ma non impossibile, che potrebbe essere raggiunto in caso di passaggio ai quarti di finale, vista la distanza non mastodontica da colmare con la Juventus, impossibilitata a migliorare il proprio ranking a causa dello scorso campionato.

Insomma, le motivazioni ci sono tutte, il pubblico anche, ora spetterà agli uomini di Mazzarri rispondere sul campo, magari assumendosi qualche responsabilità in più rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi, in cui nonostante scelte societarie oggettivamente deficitarie, proprio non hanno convinto anche molti dei protagonisti di uno dei tricolori più belli degli ultimi 20 anni in Serie A.