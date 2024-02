Osimhen ci sarà oppure no? Arriva la decisione in vista di Napoli-Genoa

Arrivano news riguardo le condizioni di Osimhen, di ritorno dalla Coppa d’Africa. Le ultime sulla sua presenza contro il Genoa

Il tema centrale in casa Napoli è senza alcun dubbio il rientro di Osimhen. Dopo tante peripezie, tra le quali la perdita di una coincidenza per prendere il volo di rientro che lo avrebbe riportato a Napoli, il bomber nigeriano è ritornato in città ieri sera. Negli scorsi giorni però, durante la sua permanenza in Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa con la sua Nigeria, è stato colpito da un grave virus intestinale. Il virus ha addirittura messo in dubbio la sua presenza al centro dell’attacco in finale. Dopo aver ricevuto le cure del caso pare però aver superato il problema fisico.

Quest’oggi quindi è totalmente a disposizione di mister Mazzarri. A Castel Volturno lo staff del tecnico toscano ha svolto gli esami del caso per capire se effettivamente le condizioni di Osimhen fossero buone per ritornare a guidare l’attacco azzurro, già sabato pomeriggio in casa contro il Genoa. Decisione molto delicata in quanto mercoledì sera, al Maradona, ci sarà l’ottavo di Champions d’andata contro il Barcellona. Gara cruciale per il prosieguo della stagione, anche considerando il premio economico in ballo, casomai il Napoli dovesse superare il turno.

Le ultime da Castel Volturno: le condizioni di Osimhen

Non arrivano però buone notizie dal Konami Training Center. Infatti, stando a quanto riportato da Ciro Troise, giornalista di Tv Play, sul suo profilo X (Twitter) ufficiale, Osimhen non ci sarà contro il Genoa. Il giornalista spiega che il bomber nigeriano potrebbe addirittura non esser convocato.

Le motivazioni sono da attribuire alla volontà dello staff di far riprendere al calciatore la condizione ottimale in vista del fondamentale match di Champions League. “Nessuno vuole prendersi rischi, s’allenerà per ritrovare la migliore condizione in vista della sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona“, citando il tweet in questione.