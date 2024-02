Open VAR, svolta a DAZN: accadrà già da questo weekend di Serie A

DAZN, rivoluzione Open VAR: cambia il format che vede protagoniste le decisioni degli arbitri con l’aiuto della tecnologia, i dettagli

Finora uno dei temi più discussi è il rendimento degli arbitri in Italia. Tanti, forse troppi, gli episodi dubbi che stanno condizionando iil campionato. Grazie all’aiuto del VAR si è riuscito a sopperire, in alcune circostanze, alle defaiances dei direttori di gara. Gran parte delle decisioni arbitrali viziate dall’aiuto della tecnologia sono state spiegate dalle più alte cariche dell’AIA in diretta a DAZN, durante il format Open VAR, che ha permesso ai telespettatori di immergersi nei panni del direttore di gara e capire tutto ciò che si cela dietro ad una determinata decisione, o magari ciò che ha portato ad un errore.

Finora su DAZN venivano analizzati gli episodi della giornata precedente, ma a partire dalla venticinquesima giornata avrà luogo una vera e propria rivoluzione. Con un comunicato l’AIA ha infatti annunciato che gli episodi saranno analizzati in diretta quasi “in tempo reale”. La domenica sera, in diretta durante Sunday Night Square su DAZN, saranno infatti esaminate le decisioni arbitrali della giornata in corso, o appena conclusasi.

Open VAR, cambia il format di DAZN: il comunicato dell’AIA

Di seguito un estratto della nota ufficiale della Associazione Italiana Arbitri: “Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico dei tifosi durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25ª giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera“, riprendendo le parole del comunicato.

Il motivo della svolta, spiega l’AIA, è quello di rafforzare l’obiettivo editoriale di inizio stagione: “Diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza”. Trasparenza, questa è la parola chiave. La collaborazione con DAZN prevede inoltre la creazione, nei prossimi mesi, di contenuti on-demand dedicati alla classe arbitrale.

Svolta su DAZN, le dichiarazioni di Gravina

Sulla questione si è espresso anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si è detto soddisfatto dell’accordo in quanto la Federazione ci crede molto. Le sue parole: