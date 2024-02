Napoli-Genoa, Gilardino non teme gli azzurri: messaggio forte in conferenza stampa

L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino non ha paura di giocare contro il Napoli a viso aperto: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Il Napoli è chiamato a rifarsi dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan. La prima occasione utile per farlo arriva domani, sabato pomeriggio alle ore 15. Nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A arriverà al Maradona il Genoa di Gilardino, in quello che è un match chiave per il futuro della stagione del Napoli e per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del club partenopeo. È probabile che non gli siano concessi ulteriori passi falsi, a maggio ragione in casa. Il match precederà poi anche la gara casalinga contro il Barcellona, valida invece per gli ottavi di finale di Champions League.

Il Genoa però non è un avversario semplice. I rossoblù, da neo promossi in Serie A, stanno portando a termine un ottimo campionato. La squadra di Gilardino occupa ora la dodicesima posizione in classifica, a quota 29 punti e dista dal Napoli, nono, solo 6 lunghezze. Da sottolineare poi le ottime prestazione messe in mostra. Gilardino ha fatto in modo da affermarsi tra le più grandi sorprese dell’intera Serie A, quantomeno durante la prima parte di stagione. Spiccano, tra gli altri, profili come l’islandese Gudmundsson, a quota 9 reti in campionato, o, come ribadito in conferenza stampa da Mazzarri, l’ex Atalanta Malinovsky.

Le dichiarazioni di Gilardino in conferenza stampa

Il tecnico del Genoa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Tanti i temi toccati da Alberto Gilardino, che ci ha tenuto a ribadire che la sua squadra non ha paura di giocare un match d’attacco. Di seguito il passaggio della conferenza in questione:

“La partita è complicata perché, pur non attraversando un momento eccellente, il Napoli è una squadra con talenti e campioni. Osimhen è appena rientrato, e bisognerà capire se ci sarà o meno, ma hanno giocatori in tutti i reparti dinamici e di inserimento. Ci siamo preparati nel modo migliore in questi giorni. Arrivando da una partita disputata nel modo giusto contro l’Atalanta ma abbiamo perso. Le sconfitte bruciano, insegnano e migliorano. Dobbiamo pensare alla partita affrontandola con determinazione e compattezza difensiva ma anche personalità e coraggio quando abbiamo la palla“.

Napoli-Genoa, che tipo di partita si aspetta Gilardino

Il tecnico dei liguri ci ha tenuto a sottolineare come, nonostante il momento poco felice, il Napoli sia una rosa stracolma di talento. Secondo lui quindi il Genoa dovrà far di tutto per limitarlo: “Dovremo essere bravi a pensare quello che dovremo fare nella gara e a limitare le loro qualità“, ha spiegato in conferenza stampa.

In particolare, Gilardino si aspetta determinate caratteristiche tattiche dal suo Genoa: “Quando avremo il pallone dovremo cercare i giocatori di maggiore qualità ma anche sul recupero e pulire la prima palla sull’uscita. Lì si giocherà molto la partita”.