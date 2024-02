Mistero Lindstrom, dubbi sul suo ruolo: Mazzarri “va contro” De Laurentiis

Mazzarri si è espresso su Lindstrom e sul perché non trovi spazio: le sue dichiarazioni vanno “in conflitto” con quelle di De Laurentiis

Arrivato in estate come serio contendente del posto da titolare di Politano, in quanto sostituto di Lozano, Lindstrom invece continua a non trovare sufficiente spazio. L’esterno danese ha mostrato ottime doti atletiche, ma sia con Garcia prima che con Mazzarri poi non ha mai trovato la giusta collocazione tattica all’interno della formazione. Non a caso a gennaio sono sbucate voci riguardo un possibile addio in prestito fino a fine stagione, di modo da poter ambientarsi meglio al calcio italiano. Alla fine è rimasto a Napoli, spegnendo i rumors di mercato.

Negli ultimi tempi però c’è stato un sostanziale cambio di marcia. Lindstrom sta incidendo molto di più da subentrato. Fondamentale il suo assist per Ngonge, contro il Verona. E stava rischiando anche di decidere l’ultima gara a San Siro, con un rocambolesco traversone che stava per insaccarsi alle spalle di Maignan, a negargli la gioia della rete solo il palo. Contro il Genoa Mazzarri dovrebbe ritornare a schierare il 433. Potrebbe quindi esserci spazio anche per Lindstrom? Su questo Mazzarri ha le idee chiare e ne ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match.

Lindstrom, le contrastanti dichiarazioni di Mazzarri e De Laurentiis

In conferenza stampa Mazzarri ha detto: “Credo che il suo ruolo sia quello di Kvara, a sinistra. A destra non mi è piaciuto molto. Dal momento che c’è Kvara è difficile metterlo in campo spesso”. Questa la spiegazione del tecnico riguardo il poco utilizzo dell’esterno danese.

Dichiarazioni che in un certo senso vanno in contrasto con quanto detto dal presidente De Laurentiis nella conferenza di qualche tempo fa. Con tanto di fogli di appunti tra le mani il patron azzurro disse: “Un’altra cosa che sento: avete comprato un trequartista quando serviva un esterno alternativo a Politano e Kvara. Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra, punto“. Questa la sentenza del presidente sul ruolo.

Ala destra o sinistra? C’è confusione sulla posizione di Lindstrom

Dichiarazioni che vanno in forte contrasto tra loro. Segnale chiaro che ci sia tanta confusione. L’investimento estivo però è stato importante, si parla di circa 30 milioni di euro, ed è giusto che vada valorizzato al meglio. In questi giorni si sta parlando di Lindstrom come futuro Zielinski; andrebbe quindi a ricoprire il ruolo di mezz’ala offensiva proprio come il polacco, cosa che tra l’altro abbiamo visto a tratti durante questa stagione, specialmente con Mazzarri. Staremo a vedere quali sviluppi avrà, nei prossimi mesi, la questione.