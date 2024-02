Kvara-Barcellona, dalla Spagna insistono: spunta la reazione del Napoli

Kivcha Kvaratskhelia ed il Napoli: un sodalizio che potrà durare negli anni a meno che qualcuno non mini a questo rapporto idilliaco, dalla Spagna ci provano.

La sconfitta di San Siro contro il Milan è stata ampiamente digerita. Adesso l’obiettivo dei partenopei è solo uno: vincere domani pomeriggio contro il Genoa di Alberto Gilardino. Per farlo, in un momento di difficoltà, servirà l’aiuto dei tanti tifosi che saranno presenti sugli spalti dello Stadio Maradona. In giornata, a Castel Volturno, gli ultimi allenamenti con Walter Mazzarri che è pronto a tornare alla difesa a quattro schierando così un classico 4-3-3. In porta c’è il recupero di Alex Meret che dovrebbe ritornare titolare dopo una degenza durata oltre un mese.

Resta il dubbio, gigante, della presenza di Victor Osimhen. Ieri sera, con un giorno di ritardo, è tornato a Napoli dov’è stato visto all’aeroporto di Capodichino. Non si sa ancora se effettivamente sarà della partita, certo è in giornata ci saranno più aggiornamenti circa le sue condizioni. Il nigeriano aveva accusato, già dal ritiro con la Nigeria, una gastroenterite che non gli ha permesso di essere al 100% nella finale contro la Costa d’Avorio. In caso di assenza dell’attaccante nigeriano, è pronto il Cholito Simeone che, così come nelle ultime uscite, potrebbe partire nuovamente dal 1′.

Tentazione spagnola per Kvaratskhelia

Quello con il Genoa sarà l’ultimo impegno in campionato prima di dedicarsi anima e corpo all’importantissima sfida di Champions League. L’incrocio con il Barcellona può valere un’intera stagione e non solo per il Napoli ma anche per la squadra catalana. Il Barcellona non sta affrontando un momento positivo e lo certifica il grave ritardo in classifica dal Real Madrid, primo della classe. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino alle dinamiche blaugrana, i catalani avrebbero messo gli occhi su Kvaratskhelia tentandolo per la prossima estate.

Aurelio De Laurentiis aveva detto, durante una conferenza stampa, che tra il Napoli e l’entourage del giocatore corrono ottimi rapporti. La dirigenza partenopea aspetta la fine della stagione per continuare la trattativa, già avviata, per il rinnovo di contratto dell’attaccante georgiano. L’intenzione di aumentargli lo stipendio e di legarlo ancora tanti anni a Napoli c’è tutta. Ormai tutti in Europa sono a conoscenza del fatto che un giocatore come Kvara, se messo nelle giuste condizioni, può spostare gli equilibri e cambiare l’esito di una partita. Lo hanno capito anche da Barcellona dove, nel doppio scontro di Champions, sarà un “osservato speciale”.