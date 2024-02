Gli chiedono di Zielinski, la risposta di Mazzarri non lascia dubbi: avete sentito?

A Castel Volturno Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia del 25esimo turno di campionato in cui il suo Napoli sarà impegnato in casa contro il Genoa.

Durante la conferenza stampa odierna, Mazzarri non si è trattenuto e ha risposto a tutte le domande che gli sono arrivate in modo preciso. Non ha bisogno di nascondersi il tecnico del Napoli che è uscito allo scoperto su tante situazioni capitate alla sua squadra durante quest’anno. L’allenatore di San Vincenzo livornese ha spiegato di credere nella rimonta e nel quarto posto, ora distante sette punti.

Allo stesso modo ha spiegato di avere tutti i giocatori a disposizione e, con un miglioramento in fase offensiva, si potranno vincere tante partite che servono a conquistare il posto per una qualificazione alla prossima Champions League. Ci crede Walter Mazzarri che ha chiesto l’aiuto del pubblico nella sfida di domani che prevede molto combattuta e complessa. Allo Stadio Diego Armando Maradona sarà sold out con oltre 5o mila biglietti venduti.

Caso Zielinski – ha già firmato con l’Inter?

Durante la conferenza stampa odierna a Walter Mazzarri è stato chiesto se si avrà modo di vedere ancora in campo Piotr Zielinski. Il polacco era partito nell’undici iniziale di San Siro contro il Milan. La sua non era stata una prestazione di alto livello e così le speranze di vederlo nuovamente in campo sono poche. Mazzarri ha fatto chiarezza spiegando che Zielinski non giocherà più nel Napoli a partire dalla prossima stagione.

Dovrò valutare io, volta per volta, le sue condizioni. Probabilmente ha già firmato per la sua nuova squadra o si è fermato a Milano, stando a quanto posso leggere o a quanto mi dite voi giornalisti.

Il polacco quindi, già escluso dalla lista Champions, saluterà ufficialmente il Napoli dopo otto anni di permanenza. Negli scorsi giorni, come riportato da Fabrizio Romano, ha svolto le visite mediche con l’Inter e ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime annate.