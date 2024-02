Ultim’ora Osimhen, non è arrivato a Napoli questa mattina: quello che è successo è assurdo

Novità dell’ultim’ora in casa Napoli: Victor Osimhen non è atterrato a Napoli, il motivo.

Il centravanti nigeriano, nonostante avesse concordato con la società il rientro per stamattina, non è potuto atterrare a Napoli. Osimhen, appena tornerà alla base, verrà sotto posto a dei controlli da parte dello staff medico, pronto a delineare il suo stato di forma fisica.

L’attaccante avrebbe, infatti, accusato un dolore addominale prima della sfida contro il Sudafrica come certificato da un comunicato ufficiale delle Super Eagles che non avrebbero escluso un’eventuale non convocazione del calciatore. In finale, invece, ha sentito la fatica di un mese pieno di impegni e di pressioni che non lo hanno fatto esprimere nel migliore dei modi. L’ex Lille ha vissuto una Coppa d’Africa fatta di alti e bassi: rendimento poco continuo, polemiche con l’agente di Kvaratskhelia, dichiarazioni sul proprio futuro che hanno fanno storcere il naso a più di un tifoso e la sconfitta in finale contro la Costa d’Avorio.

Mazzarri ha bisogno di ritrovare un calciatore del genere, capace di dare profondità alla squadra e avvicinarla di più alla porta. Nelle ultime gare, specialmente in trasferta, la compagine partenopea non è riuscita a trovare la via del gol con una certa fluidità. Un evento abbastanza anomalo, soprattutto se viene confrontato con la macchina da gol di Luciano Spalletti dello scorso anno.

Problemi con il volo, Osimhen ora è ad Istanbul

Come riportato da Sky Sport nella giornata di ieri, il gigante nigeriano avrebbe anticipato il suo rientro nel capoluogo campano di un giorno, d’accordo con la società ma qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportato da Carlo Alvino, a Radio Kiss Kiss Napoli, il motivo per il quale Osimhen non è atterrato a Napoli è legato ad un ritardo del volo: “Osimhen questa mattina non è a Castel Volturno. Il volo da Lagos a Istanbul è arrivato in ritardo e gli ha fatto perdere la coincidenza che questa mattina avrebbe dovuto portarlo a Napoli alle ore 8“.

Nel mentre, il club si starebbe adoperando per trovare una soluzione affinchè il numero 9 del Napoli possa riuscire a rientrare sotto l’ombra del Vesuvio entro il tardo pomeriggio: “Ora si sta cercando di trovare una soluzione alternativa: c’è un volo nel pomeriggio, oppure un volo che arriva a Roma e si sta pensando se farlo atterrare lì. Il calciatore sarà comunque a Napoli nel tardo pomeriggio“.