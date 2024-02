Sorpresa Barcellona, nella lista degli acquisti c’è anche un calciatore del Napoli

È già tempo di Napoli-Barcellona: la sfida a distanza è iniziata prima di quella in campo in programma mercoledì prossimo.

Mercoledì 21 febbraio, ore 21, stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena una delle partite più importanti della stagione partenopea: fare bella figura in Champions League e, magari eguagliare il risultato dei quarti di finale dello scorso anno, farebbe rivalutare dai tifosi la stagione. Il Barcellona, anch’esso campione nazionale in carica, non se la passa benissimo tra problemi societari e dirigenziali. Alla fine di questa annata calcistica, infatti, la squadra blaugrana non sarà più allenata da Xavi.

La sfida si prospetta molto più equilibrata rispetto agli ultimi incroci nella massima competizione europea ed in Europa League. Nel 2020 gli ottavi di finale presentavano il Barça allo stadio San Paolo non in condizioni ideali ma sufficienti per battere gli azzurri nel doppio confronto: 1-1 all’andata (marcatura di Mertens) e 3-1 al ritorno (gol di Insigne dal dischetto). Nel 2022, in Europa League, i ragazzi di Spalletti dopo l’1-1 al Camp Nou in cui avrebbero meritato di vincere, si sono dovuti arrendere al Maradona alla fine di un sonoro 2-4.

Questa volta, però, la sfida è già iniziata fuori dal rettangolo verde di gioco: la dirigenza catalana ha messo gli occhi sul talento partenopeo.

Il Barcellona ha messo gli occhi su Kvaratskhelia, il rischio di perderlo è dietro l’angolo

La società spagnola vuole investire affinché il club catalano torni ad essere una delle squadre più temute e vincenti d’Europa. Dopo un’involuzione che dura oramai da 4-5 anni a questa parte, la vittoria dello scorso campionato ha illuso i tifosi che confidavano in un ritorno nel calcio che conta da parte del Barcellona.

Con la divisione da Xavi, l’intenzione della società è quella di acquistare un ottimo allenatore con a disposizione una squadra improntata sul giocare con un classico 4-3-3. Il principale obiettivo, per migliorare la rosa, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, è rinforzare il reparto offensivo con maggiore attenzione sull’ala sinistra. Joao Felix sta facendo bene ma non è abituato a giocare a tutta fascia e non ha caratteristiche che prevedono una grande abilità nei dribbling che possano accendere l’entusiasmo dei tifosi e l’azione stessa.

Ciò di cui hanno bisogno i blaugrana non è un calciatore che parta dalla fascia e rientri soltanto in mezzo al campo ma uno che sulla linea di bordocampo possa trovare il posto ideale per farsì che le proprie fiammate possano scoprire le difese, lasciando libero il bomber Lewandowski. Sul taccuino dei principali indiziati ci sono Mitoma del Brighton, Martinelli dell’Arsenal e Kvaratskhelia del Napoli (il cui contratto scadrà nel 2027).